https://ria.ru/20230313/spetsnaz-1857460027.html

Патрушев: у США и Англии есть спецназ, который мог взорвать газопроводы

Патрушев: у США и Англии есть спецназ, который мог взорвать газопроводы - РИА Новости, 13.03.2023

Патрушев: у США и Англии есть спецназ, который мог взорвать газопроводы

У США и Англии есть спецподразделения, способные на операции наподобие подрывов на "Северных потоках", заявил в интервью "Аргументам и фактам" секретарь Совета... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:42

2023-03-13T10:42

2023-03-13T11:19

в мире

сша

англия

николай патрушев

нато

россия

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У США и Англии есть спецподразделения, способные на операции наподобие подрывов на "Северных потоках", заявил в интервью "Аргументам и фактам" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Они точно имеются у США и Англии. Другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе", — сказал он.Патрушев назвал инцидент "небывалым терактом" и отметил, что российским властям до сих пор доподлинно не известно, что его автор и исполнитель. Кроме того, Москву так и не подключили к расследованию.Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым взрыв организовала некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

сша

англия

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, англия, николай патрушев, нато, россия, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2