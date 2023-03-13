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Патрушев: у США и Англии есть спецназ, который мог взорвать газопроводы - РИА Новости, 13.03.2023
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10:42 13.03.2023 (обновлено: 11:19 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/spetsnaz-1857460027.html
Патрушев: у США и Англии есть спецназ, который мог взорвать газопроводы
Патрушев: у США и Англии есть спецназ, который мог взорвать газопроводы - РИА Новости, 13.03.2023
Патрушев: у США и Англии есть спецназ, который мог взорвать газопроводы
У США и Англии есть спецподразделения, способные на операции наподобие подрывов на "Северных потоках", заявил в интервью "Аргументам и фактам" секретарь Совета... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:42
2023-03-13T11:19
в мире
сша
англия
николай патрушев
нато
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У США и Англии есть спецподразделения, способные на операции наподобие подрывов на "Северных потоках", заявил в интервью "Аргументам и фактам" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Они точно имеются у США и Англии. Другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе", — сказал он.Патрушев назвал инцидент "небывалым терактом" и отметил, что российским властям до сих пор доподлинно не известно, что его автор и исполнитель. Кроме того, Москву так и не подключили к расследованию.Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым взрыв организовала некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.
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сша
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в мире, сша, англия, николай патрушев, нато, россия, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2
В мире, США, Англия, Николай Патрушев, НАТО, Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2
Патрушев: у США и Англии есть спецназ, который мог взорвать газопроводы

Патрушев: у США и Англии есть спецназ для диверсий, подобных взрывам на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У США и Англии есть спецподразделения, способные на операции наподобие подрывов на "Северных потоках", заявил в интервью "Аргументам и фактам" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Они точно имеются у США и Англии. Другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе", — сказал он.
Патрушев назвал инцидент "небывалым терактом" и отметил, что российским властям до сих пор доподлинно не известно, что его автор и исполнитель. Кроме того, Москву так и не подключили к расследованию.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым взрыв организовала некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
9 февраля, 08:00
 
В миреСШААнглияНиколай ПатрушевНАТОРоссияСеверный потокАвария на "Северных потоках"Северный поток — 2
 
 
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