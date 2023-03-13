Патрушев: у США и Англии есть спецназ, который мог взорвать газопроводы
Патрушев: у США и Англии есть спецназ для диверсий, подобных взрывам на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У США и Англии есть спецподразделения, способные на операции наподобие подрывов на "Северных потоках", заявил в интервью "Аргументам и фактам" секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Они точно имеются у США и Англии. Другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе", — сказал он.
Патрушев назвал инцидент "небывалым терактом" и отметил, что российским властям до сих пор доподлинно не известно, что его автор и исполнитель. Кроме того, Москву так и не подключили к расследованию.
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым взрыв организовала некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.