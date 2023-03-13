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Глава СПЧ предложил лишать родительских прав мигрантов, не обучающих детей - РИА Новости, 13.03.2023
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13:01 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/spch-1857506613.html
Глава СПЧ предложил лишать родительских прав мигрантов, не обучающих детей
Глава СПЧ предложил лишать родительских прав мигрантов, не обучающих детей - РИА Новости, 13.03.2023
Глава СПЧ предложил лишать родительских прав мигрантов, не обучающих детей
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, которые не дают образование своим детям. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:01
2023-03-13T13:01
россия
калужская область
общество
валерий фадеев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, которые не дают образование своим детям. "Еще тема касательно детей, мама может сказать: "Я не хочу, чтобы мой ребенок учился в школе", - мать из семьи мигрантов. Вообще-то у родителей, кроме прав, есть обязанности, они должны обеспечить своих детей образованием. Если в России принято, что все дети имеют образование, то они должны это сделать, если нет, то извините, на мой взгляд, вплоть до лишения родительских прав, вплоть до этого", - сказал Фадеев по итогам рабочей поездки в Калужскую область, где прошло выездное совещание СПЧ по вопросам миграции.
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россия, калужская область, общество, валерий фадеев
Россия, Калужская область, Общество, Валерий Фадеев
Глава СПЧ предложил лишать родительских прав мигрантов, не обучающих детей

Глава СПЧ Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, не отдающих детей в школу

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил лишать родительских прав мигрантов, которые не дают образование своим детям.
"Еще тема касательно детей, мама может сказать: "Я не хочу, чтобы мой ребенок учился в школе", - мать из семьи мигрантов. Вообще-то у родителей, кроме прав, есть обязанности, они должны обеспечить своих детей образованием. Если в России принято, что все дети имеют образование, то они должны это сделать, если нет, то извините, на мой взгляд, вплоть до лишения родительских прав, вплоть до этого", - сказал Фадеев по итогам рабочей поездки в Калужскую область, где прошло выездное совещание СПЧ по вопросам миграции.
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