https://ria.ru/20230313/soyuzmash-1857419088.html

Союзмаш передал 54 тонны гумпомощи для жителей Сирии

Союзмаш передал 54 тонны гумпомощи для жителей Сирии - РИА Новости, 13.03.2023

Союзмаш передал 54 тонны гумпомощи для жителей Сирии

Союз машиностроителей России передал 54 тонны гуманитарной помощи для жителей Сирии, пострадавших от землетрясения, сообщает пресс-служба Союзмаша. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T00:47

2023-03-13T00:47

2023-03-13T00:57

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сергей чемезов

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Союз машиностроителей России передал 54 тонны гуманитарной помощи для жителей Сирии, пострадавших от землетрясения, сообщает пресс-служба Союзмаша. Ранее глава комитета Госдумы по промышленности и торговле, член координационной парламентской группы по вопросам спецоперации Владимир Гутенев сообщил, что благотворительный фонд помощи Донбассу "Всегда рядом" собрал уже 500 миллионов рублей. "После трагедии мы достаточно оперативно отправили 54 тонны гумпомощи почти на 9 миллионов рублей различных крайне необходимых вещей и продуктов: от детского питания до средств личной гигиены. Мы очень надеемся, что наш проект "Всегда рядом", который инициировал председатель Союзмаш Сергей Чемезов, поможет нашим сирийским друзьям пережить эту трагедию с наименьшими потерями", - приводятся в сообщении слова Гутенева. Уточняется, что Союзмаш уже три года ведет в Сирии благотворительную деятельность, направленную на сбор и доставку гумпомощи нуждающимся местным жителям и медицинским организациям. Кроме того, организация активно взаимодействует с профильными сирийскими предприятиями, вузами и ведомствами для оказания содействия в восстановлении промышленности и экономики ближневосточного государства. Подчеркивается, что акция "Всегда рядом" была инициирована главой госкорпорации "Ростех" Чемезовым с в контуре добровольческих инициатив "Единой России". Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии. По последним данным МВД Турции, число жертв землетрясений превысило 47 тысяч. В Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. По данным сирийского минздрава, число погибших в результате землетрясения на подконтрольных сирийскому правительству территориях достигло 1414 человек.

https://ria.ru/20230311/siriya-1857215615.html

https://ria.ru/20230310/konferentsiya-1857060677.html

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