https://ria.ru/20230313/sotsfond-1857637147.html

Мишустин назначил новых зампредов Соцфонда

Мишустин назначил новых зампредов Соцфонда - РИА Новости, 13.03.2023

Мишустин назначил новых зампредов Соцфонда

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Чалова, Алексея Поликашина и Наталию Петрову новыми заместителями председателя Социального фонда России,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:58

2023-03-13T19:58

2023-03-13T19:58

политика

россия

алексей поликашин

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826734290_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_4d3c98dcde027b762ea682c6c01fa587.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Чалова, Алексея Поликашина и Наталию Петрову новыми заместителями председателя Социального фонда России, соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации. "Назначить Чалова Андрея Владимировича заместителем председателя Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", - говорится в документе. Согласно распоряжениям, на такую должность также назначены Алексей Поликашин и Наталия Петрова.

https://ria.ru/20230214/pensiya-1851881380.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, алексей поликашин, михаил мишустин