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Мишустин назначил новых зампредов Соцфонда - РИА Новости, 13.03.2023
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19:58 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/sotsfond-1857637147.html
Мишустин назначил новых зампредов Соцфонда
Мишустин назначил новых зампредов Соцфонда - РИА Новости, 13.03.2023
Мишустин назначил новых зампредов Соцфонда
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Чалова, Алексея Поликашина и Наталию Петрову новыми заместителями председателя Социального фонда России,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:58
2023-03-13T19:58
политика
россия
алексей поликашин
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Чалова, Алексея Поликашина и Наталию Петрову новыми заместителями председателя Социального фонда России, соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации. "Назначить Чалова Андрея Владимировича заместителем председателя Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", - говорится в документе. Согласно распоряжениям, на такую должность также назначены Алексей Поликашин и Наталия Петрова.
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политика, россия, алексей поликашин, михаил мишустин
Политика, Россия, Алексей Поликашин, Михаил Мишустин
Мишустин назначил новых зампредов Соцфонда

Премьер Мишустин назначил Чалова, Поликашина и Петрову новыми зампредами Социального фонда

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Чалова, Алексея Поликашина и Наталию Петрову новыми заместителями председателя Социального фонда России, соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации.
"Назначить Чалова Андрея Владимировича заместителем председателя Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно распоряжениям, на такую должность также назначены Алексей Поликашин и Наталия Петрова.
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ПолитикаРоссияАлексей ПоликашинМихаил Мишустин
 
 
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