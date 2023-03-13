https://ria.ru/20230313/sotsfond-1857637147.html
Мишустин назначил новых зампредов Соцфонда
Мишустин назначил новых зампредов Соцфонда - РИА Новости, 13.03.2023
Мишустин назначил новых зампредов Соцфонда
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Чалова, Алексея Поликашина и Наталию Петрову новыми заместителями председателя Социального фонда России,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:58
2023-03-13T19:58
2023-03-13T19:58
политика
россия
алексей поликашин
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Чалова, Алексея Поликашина и Наталию Петрову новыми заместителями председателя Социального фонда России, соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации. "Назначить Чалова Андрея Владимировича заместителем председателя Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", - говорится в документе. Согласно распоряжениям, на такую должность также назначены Алексей Поликашин и Наталия Петрова.
https://ria.ru/20230214/pensiya-1851881380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, алексей поликашин, михаил мишустин
Политика, Россия, Алексей Поликашин, Михаил Мишустин
Мишустин назначил новых зампредов Соцфонда
Премьер Мишустин назначил Чалова, Поликашина и Петрову новыми зампредами Социального фонда