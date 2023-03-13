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Синоптик рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега - РИА Новости, 13.03.2023
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега
Интенсивное таяние снега и гололедицы в Москве начнётся не раньше среды, когда воздух в дневные часы будет прогреваться более активно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:46
2023-03-13T09:46
2023-03-13T09:46
общество
москва
александр синенков
центр "фобос"
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Интенсивное таяние снега и гололедицы в Москве начнётся не раньше среды, когда воздух в дневные часы будет прогреваться более активно, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. В воскресенье в столице выпало около половины от месячной нормы осадков. К вечеру, с похолоданием, выпавшие осадки покрыли улицы города ледяной коркой. Синоптик добавил, что температура в понедельник останется отрицательной, и только в середине дня поднимется до нуля, а во вторник пройдёт тёплый атмосферный фронт, температура днём повысится до плюс 3 - плюс 5 градусов, однако ночью будет морозно минус 2 - минус 7. Поэтому резкого таяния в ближайшие два дня не ожидается и устранение гололедицы зависит от дорожных служб.
https://ria.ru/20230312/pogoda-1857372854.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва, александр синенков, центр "фобос"
Общество, Москва, Александр Синенков, Центр "Фобос"
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега
Синоптик Синенков: интенсивное таяние снега и льда в Москве начнется не раньше среды
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Интенсивное таяние снега и гололедицы в Москве начнётся не раньше среды, когда воздух в дневные часы будет прогреваться более активно, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
В воскресенье в столице выпало около половины от месячной нормы осадков. К вечеру, с похолоданием, выпавшие осадки покрыли улицы города ледяной коркой.
«
"Во второй половине недели атмосферное давление будет выше нормы, и будет воздух в дневные часы прогреваться более активно, поэтому интенсивность таяния повысится. Это произойдёт ближе к концу недели, начиная со среды-четверга", - рассказал Синенков, отвечая на вопрос про таяние образовавшейся на дорогах гололедицы.
Синоптик добавил, что температура в понедельник останется отрицательной, и только в середине дня поднимется до нуля, а во вторник пройдёт тёплый атмосферный фронт, температура днём повысится до плюс 3 - плюс 5 градусов, однако ночью будет морозно минус 2 - минус 7. Поэтому резкого таяния в ближайшие два дня не ожидается и устранение гололедицы зависит от дорожных служб.
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