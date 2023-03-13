https://ria.ru/20230313/sneg-1857449547.html

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега - РИА Новости, 13.03.2023

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега

Интенсивное таяние снега и гололедицы в Москве начнётся не раньше среды, когда воздух в дневные часы будет прогреваться более активно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T09:46

2023-03-13T09:46

2023-03-13T09:46

общество

москва

александр синенков

центр "фобос"

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Интенсивное таяние снега и гололедицы в Москве начнётся не раньше среды, когда воздух в дневные часы будет прогреваться более активно, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. В воскресенье в столице выпало около половины от месячной нормы осадков. К вечеру, с похолоданием, выпавшие осадки покрыли улицы города ледяной коркой. Синоптик добавил, что температура в понедельник останется отрицательной, и только в середине дня поднимется до нуля, а во вторник пройдёт тёплый атмосферный фронт, температура днём повысится до плюс 3 - плюс 5 градусов, однако ночью будет морозно минус 2 - минус 7. Поэтому резкого таяния в ближайшие два дня не ожидается и устранение гололедицы зависит от дорожных служб.

https://ria.ru/20230312/pogoda-1857372854.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, александр синенков, центр "фобос"