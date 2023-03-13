https://ria.ru/20230313/sluzhba-1857538902.html
В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста
В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста - РИА Новости, 13.03.2023
В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста
В Госдуму внесен проект о поэтапном повышении границ призывного возраста, по нижней планке — с 18 до 21 года, по верхней — с 27 до 30 лет, соответствующий... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:16
2023-03-13T14:16
2023-03-13T15:08
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен проект о поэтапном повышении границ призывного возраста, по нижней планке — с 18 до 21 года, по верхней — с 27 до 30 лет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Инициативу в нижнюю палату внесли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и два его заместителя — Андрей Красов и Юрий Швыткин. Авторы пояснили, что нижняя планка повышается для "гарантированного получения гражданами среднего общего, среднего профессионального и высшего образования".В то же время предлагаемая норма приведет к сокращению числа потенциальных призывников, поэтому верхняя граница по возрасту повышается "в качестве компенсации".Предусматривается переходный период до 2026 года. Так, в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30, а в 2026-м — от 21 до 30. При этом законопроект дает возможность совершеннолетним молодым людям по желанию пойти в армию до наступления призывного возраста.Также отмечается, что при принятии закона уже выданные отсрочки будут действовать до истечения их срока или до исчезновения их оснований.
https://ria.ru/20230209/vuz-1850860486.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, общество, армия, россия
Госдума РФ, Общество, Армия, Россия
В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста
В ГД внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
В Госдуму внесен проект
о поэтапном повышении границ призывного возраста, по нижней планке — с 18 до 21 года, по верхней — с 27 до 30 лет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
«
"Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года. <...> Законопроектом предлагается также повысить верхний предел призывного возраста до 30 лет", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Инициативу в нижнюю палату внесли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов
и два его заместителя — Андрей Красов
и Юрий Швыткин
.
Авторы пояснили, что нижняя планка повышается для "гарантированного получения гражданами среднего общего, среднего профессионального и высшего образования".
В то же время предлагаемая норма приведет к сокращению числа потенциальных призывников, поэтому верхняя граница по возрасту повышается "в качестве компенсации".
Предусматривается переходный период до 2026 года. Так, в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30, а в 2026-м — от 21 до 30. При этом законопроект дает возможность совершеннолетним молодым людям по желанию пойти в армию до наступления призывного возраста.
Также отмечается, что при принятии закона уже выданные отсрочки будут действовать до истечения их срока или до исчезновения их оснований.
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