https://ria.ru/20230313/sluzhba-1857538902.html

В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста

В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста - РИА Новости, 13.03.2023

В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста

В Госдуму внесен проект о поэтапном повышении границ призывного возраста, по нижней планке — с 18 до 21 года, по верхней — с 27 до 30 лет, соответствующий... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:16

2023-03-13T14:16

2023-03-13T15:08

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен проект о поэтапном повышении границ призывного возраста, по нижней планке — с 18 до 21 года, по верхней — с 27 до 30 лет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Инициативу в нижнюю палату внесли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и два его заместителя — Андрей Красов и Юрий Швыткин. Авторы пояснили, что нижняя планка повышается для "гарантированного получения гражданами среднего общего, среднего профессионального и высшего образования".В то же время предлагаемая норма приведет к сокращению числа потенциальных призывников, поэтому верхняя граница по возрасту повышается "в качестве компенсации".Предусматривается переходный период до 2026 года. Так, в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30, а в 2026-м — от 21 до 30. При этом законопроект дает возможность совершеннолетним молодым людям по желанию пойти в армию до наступления призывного возраста.Также отмечается, что при принятии закона уже выданные отсрочки будут действовать до истечения их срока или до исчезновения их оснований.

https://ria.ru/20230209/vuz-1850860486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, общество, армия, россия