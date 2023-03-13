https://ria.ru/20230313/sk-1857550699.html
СК расследует атаку ВСУ на Белгородскую область, где пострадала женщина
СК расследует атаку ВСУ на Белгородскую область, где пострадала женщина - РИА Новости, 13.03.2023
СК расследует атаку ВСУ на Белгородскую область, где пострадала женщина
Российские следователи расследуют факт атаки украинских националистов на Белгород, в ходе которой ПВО сбила четыре ракеты и пострадала женщина, сообщает СК РФ. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:49
2023-03-13T14:49
2023-03-13T14:49
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
белгород
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские следователи расследуют факт атаки украинских националистов на Белгород, в ходе которой ПВО сбила четыре ракеты и пострадала женщина, сообщает СК РФ. "Следователи СК России будут расследовать факт попытки атаки украинскими националистами территории Белгорода... Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему и установит круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в телеграм-канале СК. Отмечается, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. В результате было сбито 4 ракеты. По имеющимся данным, пострадала женщина, есть повреждения в двух частных домовладениях.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Белгород, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует атаку ВСУ на Белгородскую область, где пострадала женщина
СК России расследует украинскую атаку на Белгородскую область, где пострадала женщина