https://ria.ru/20230313/sk-1857550699.html

СК расследует атаку ВСУ на Белгородскую область, где пострадала женщина

СК расследует атаку ВСУ на Белгородскую область, где пострадала женщина - РИА Новости, 13.03.2023

СК расследует атаку ВСУ на Белгородскую область, где пострадала женщина

Российские следователи расследуют факт атаки украинских националистов на Белгород, в ходе которой ПВО сбила четыре ракеты и пострадала женщина, сообщает СК РФ. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:49

2023-03-13T14:49

2023-03-13T14:49

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгородская область

белгород

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские следователи расследуют факт атаки украинских националистов на Белгород, в ходе которой ПВО сбила четыре ракеты и пострадала женщина, сообщает СК РФ. "Следователи СК России будут расследовать факт попытки атаки украинскими националистами территории Белгорода... Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему и установит круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в телеграм-канале СК. Отмечается, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. В результате было сбито 4 ракеты. По имеющимся данным, пострадала женщина, есть повреждения в двух частных домовладениях.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

россия

белгородская область

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происшествия, россия, белгородская область, белгород, следственный комитет россии (ск рф)