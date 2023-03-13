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В США закрыли нью-йоркский Signature Bank - РИА Новости, 13.03.2023
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02:24 13.03.2023 (обновлено: 10:28 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/signature-1857423275.html
В США закрыли нью-йоркский Signature Bank
В США закрыли нью-йоркский Signature Bank - РИА Новости, 13.03.2023
В США закрыли нью-йоркский Signature Bank
В США закрыли еще один банк — нью-йоркский Signature Bank, следует из заявления министра финансов Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы Джерома... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T02:24
2023-03-13T10:28
экономика
нью-йорк (город)
калифорния
сша
джанет йеллен
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН 13 мар — РИА Новости. В США закрыли еще один банк — нью-йоркский Signature Bank, следует из заявления министра финансов Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов Мартина Грюнберга. Отмечается, что всем вкладчикам нью-йоркской компании предоставят доступ к их вкладам, как и в случае с Silicon Valley Bank. Клиенты калифорнийского банка смогут получить свои деньги с 13 марта. Регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB) 10 марта. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов. По данным FDIC, совокупные потери банков в прошлом году составили 620 миллиардов долларов.Как писала New York Times, банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел сброс акций аналогичных SVB банков — First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.
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экономика, нью-йорк (город), калифорния, сша, джанет йеллен, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank
Экономика, Нью-Йорк (город), Калифорния, США, Джанет Йеллен, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, Банкротство Silicon Valley Bank
В США закрыли нью-йоркский Signature Bank

Нью-йоркский Signature Bank закрыли в воскресенье из-за системных рисков после краха SVB

© AP Photo / Bobby Caina CalvanФилиал Signature Bank в Нью-Йорке, США. 12 марта 2023
Филиал Signature Bank в Нью-Йорке, США. 12 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Bobby Caina Calvan
Филиал Signature Bank в Нью-Йорке, США. 12 марта 2023
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ВАШИНГТОН 13 мар — РИА Новости. В США закрыли еще один банк — нью-йоркский Signature Bank, следует из заявления министра финансов Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов Мартина Грюнберга.
«

"Мы также объявляем о схожем исключении системного риска в отношении Signature Bank из Нью-Йорка (штат Нью-Йорк), который был закрыт сегодня властями штата", — говорится в документе, посвященном банкротству калифорнийского банка Silicon Valley Bank.

Отмечается, что всем вкладчикам нью-йоркской компании предоставят доступ к их вкладам, как и в случае с Silicon Valley Bank. Клиенты калифорнийского банка смогут получить свои деньги с 13 марта.
Регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB) 10 марта. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов. По данным FDIC, совокупные потери банков в прошлом году составили 620 миллиардов долларов.
Как писала New York Times, банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел сброс акций аналогичных SVB банков — First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
ФРС США предоставит дополнительные средства американским банкам
01:38
 
ЭкономикаНью-Йорк (город)КалифорнияСШАДжанет ЙелленДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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