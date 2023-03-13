https://ria.ru/20230313/signature-1857423275.html

В США закрыли нью-йоркский Signature Bank

В США закрыли нью-йоркский Signature Bank - РИА Новости, 13.03.2023

В США закрыли нью-йоркский Signature Bank

В США закрыли еще один банк — нью-йоркский Signature Bank, следует из заявления министра финансов Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы Джерома... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T02:24

2023-03-13T02:24

2023-03-13T10:28

экономика

нью-йорк (город)

калифорния

сша

джанет йеллен

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН 13 мар — РИА Новости. В США закрыли еще один банк — нью-йоркский Signature Bank, следует из заявления министра финансов Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов Мартина Грюнберга. Отмечается, что всем вкладчикам нью-йоркской компании предоставят доступ к их вкладам, как и в случае с Silicon Valley Bank. Клиенты калифорнийского банка смогут получить свои деньги с 13 марта. Регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB) 10 марта. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов. По данным FDIC, совокупные потери банков в прошлом году составили 620 миллиардов долларов.Как писала New York Times, банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел сброс акций аналогичных SVB банков — First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.

https://ria.ru/20230313/frs-1857421490.html

нью-йорк (город)

калифорния

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экономика, нью-йорк (город), калифорния, сша, джанет йеллен, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank