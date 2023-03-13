https://ria.ru/20230313/signal-1857432132.html

В Китае рассказали, какие сигналы о начале мировой войны подают США

В Китае рассказали, какие сигналы о начале мировой войны подают США - РИА Новости, 13.03.2023

В Китае рассказали, какие сигналы о начале мировой войны подают США

Для того чтобы оценить риск возникновения глобальной войны, достаточно посмотреть на траты США на оборону, пишет Global Times. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T05:55

2023-03-13T05:55

2023-03-13T10:38

в мире

китай

сша

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Для того чтобы оценить риск возникновения глобальной войны, достаточно посмотреть на траты США на оборону, пишет Global Times.Автор также обратил внимание на то, что Китай придерживается оборонительной политики, тогда как Вашингтон действует агрессивно. Он добавил, что в 2023 году утвержденный Байденом бюджет США на оборону в четыре раза превышает оборонный бюджет Пекина.Кроме того, большая часть бюджета США уходит на разработку нового наступательного вооружения и военных технологий. Военно-промышленный комплекс Штатов занимает одну из ключевых ролей в американской политике, именно поэтому власти предпочитают тратить бюджет на оборонную сферу, а не на нужды собственных граждан. Ко всему прочему, ВПК используется крупным бизнесом как "дойная корова Американской империи".В заключение журналист отметил, что "большие боссы" с Уолл-стрит и из Белого дома видят в глобальных конфликтах способ заработать денег и раздувание этих конфликтов негативно влияет на весь мир.Издание сообщило, что в 2023 году США планируют выделить на оборону 842 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230313/utilizatsiya-1857419683.html

https://ria.ru/20230309/byudzhet-1856884483.html

китай

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в мире, китай, сша