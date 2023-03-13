https://ria.ru/20230313/shtraf-1857557307.html

В Москве оштрафовали шестерых молодых людей за "стриптиз" в метро

В Москве оштрафовали шестерых молодых людей за "стриптиз" в метро - РИА Новости, 13.03.2023

В Москве оштрафовали шестерых молодых людей за "стриптиз" в метро

Трое молодых людей и трое девушек предстали перед судом за "стриптиз" в столичном метрополитене: за поездку в голом виде в подземке они получили... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:07

2023-03-13T15:07

2023-03-13T15:07

москва

россия

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Трое молодых людей и трое девушек предстали перед судом за "стриптиз" в столичном метрополитене: за поездку в голом виде в подземке они получили административные аресты и штрафы, сообщили в пресс-службе московской полиции. Ведомство не уточняет, когда именно произошел инцидент, однако отмечает, что все случилось в вагоне поезда на Замоскворецкой линии. Поймать нарушителей удалось после публикации видеозаписи в сети: на ней, по информации полиции, молодые люди, "игнорируя правила приличия и благопристойности в общественном транспорте, сняли с себя одежду, тем самым выразив явное неуважение к присутствующим там пассажирам". В пресс-службе отметили, что правонарушители были вскоре установлены и задержаны. Ими оказались трое мужчин и три девушки в возрасте от 19 до 29 лет. "В отношении задержанных... составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Тверским районным судом города Москвы все шестеро граждан признаны виновными, пятерым из них назначено наказание в виде административного ареста сроком от 12 до 14 суток, еще одному нарушителю выписан административный штраф", - говорится в сообщении. Ведомство также публикует видеозапись с показаниями троих задержанных. Все они заявили, что разделись в вагоне на спор. Сейчас полиция устанавливает возможных соучастников инцидента, добавили в главке. Ранее в телеграм-каналах появилось видеозапись, как утверждается, со схожим инцидентом на Замоскворецкой линии. На ней видно, как группа молодых людей разделась догола в вагоне поезда. Видео было опубликовано 26 февраля.

https://ria.ru/20230306/pravonarusheniya-1856042526.html

https://ria.ru/20230304/konflikt-1855872093.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)