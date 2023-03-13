https://ria.ru/20230313/shtraf-1857539087.html
На Украине оштрафовали медсестру за отказ ехать в командировку на фронт
На Украине оштрафовали медсестру за отказ ехать в командировку на фронт - РИА Новости, 13.03.2023
На Украине оштрафовали медсестру за отказ ехать в командировку на фронт
Суд во Львове оштрафовал военную медсестру на 102 тысячи гривен (2785 долларов) за отказ выехать в служебную командировку в зону боевых действий. "Лычаковский... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:16
2023-03-13T14:16
2023-03-13T14:16
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Суд во Львове оштрафовал военную медсестру на 102 тысячи гривен (2785 долларов) за отказ выехать в служебную командировку в зону боевых действий. "Лычаковский районный суд города Львова оштрафовал на 102 тысячи гривен (2785 долларов) военную медсестру из Львова, которая отказалась выполнить приказ начальника и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий", - сообщает украинское издание Zaxid.net. Как указано в приговоре суда, женщина работает в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей. В ноябре прошлого года, как передает издание, она отказалась выполнить приказ начальника. Сообщается, что в ходе досудебного расследования с прокурором было заключено соглашение о признании виновности в "неповиновении", приговор суда может быть еще обжалован. Как заявляла ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, до 2026 года даже для украинок, которые имеют медицинскую специальность и могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии, по ее словам, могут быть мобилизованы только в добровольном порядке.
https://ria.ru/20230309/shtraf-1856843712.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, украина
На Украине оштрафовали медсестру за отказ ехать в командировку на фронт
Во Львове суд оштрафовал медсестру за отказ ехать в служебную командировку на фронт
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Суд во Львове оштрафовал военную медсестру на 102 тысячи гривен (2785 долларов) за отказ выехать в служебную командировку в зону боевых действий. "Лычаковский районный суд города Львова оштрафовал на 102 тысячи гривен (2785 долларов) военную медсестру из Львова, которая отказалась выполнить приказ начальника и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий", - сообщает украинское издание
Zaxid.net.
Как указано в приговоре суда, женщина работает в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей. В ноябре прошлого года, как передает издание, она отказалась выполнить приказ начальника. Сообщается, что в ходе досудебного расследования с прокурором было заключено соглашение о признании виновности в "неповиновении", приговор суда может быть еще обжалован.
Как заявляла ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, до 2026 года даже для украинок, которые имеют медицинскую специальность и могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии, по ее словам, могут быть мобилизованы только в добровольном порядке.
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