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На Украине оштрафовали медсестру за отказ ехать в командировку на фронт - РИА Новости, 13.03.2023
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14:16 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/shtraf-1857539087.html
На Украине оштрафовали медсестру за отказ ехать в командировку на фронт
На Украине оштрафовали медсестру за отказ ехать в командировку на фронт - РИА Новости, 13.03.2023
На Украине оштрафовали медсестру за отказ ехать в командировку на фронт
Суд во Львове оштрафовал военную медсестру на 102 тысячи гривен (2785 долларов) за отказ выехать в служебную командировку в зону боевых действий. "Лычаковский... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:16
2023-03-13T14:16
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Суд во Львове оштрафовал военную медсестру на 102 тысячи гривен (2785 долларов) за отказ выехать в служебную командировку в зону боевых действий. "Лычаковский районный суд города Львова оштрафовал на 102 тысячи гривен (2785 долларов) военную медсестру из Львова, которая отказалась выполнить приказ начальника и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий", - сообщает украинское издание Zaxid.net. Как указано в приговоре суда, женщина работает в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей. В ноябре прошлого года, как передает издание, она отказалась выполнить приказ начальника. Сообщается, что в ходе досудебного расследования с прокурором было заключено соглашение о признании виновности в "неповиновении", приговор суда может быть еще обжалован. Как заявляла ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, до 2026 года даже для украинок, которые имеют медицинскую специальность и могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии, по ее словам, могут быть мобилизованы только в добровольном порядке.
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Екатерина Зайцева
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в мире, львов, украина
В мире, Львов, Украина
На Украине оштрафовали медсестру за отказ ехать в командировку на фронт

Во Львове суд оштрафовал медсестру за отказ ехать в служебную командировку на фронт

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Суд во Львове оштрафовал военную медсестру на 102 тысячи гривен (2785 долларов) за отказ выехать в служебную командировку в зону боевых действий. "Лычаковский районный суд города Львова оштрафовал на 102 тысячи гривен (2785 долларов) военную медсестру из Львова, которая отказалась выполнить приказ начальника и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий", - сообщает украинское издание Zaxid.net.
Как указано в приговоре суда, женщина работает в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей. В ноябре прошлого года, как передает издание, она отказалась выполнить приказ начальника. Сообщается, что в ходе досудебного расследования с прокурором было заключено соглашение о признании виновности в "неповиновении", приговор суда может быть еще обжалован.
Как заявляла ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, до 2026 года даже для украинок, которые имеют медицинскую специальность и могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии, по ее словам, могут быть мобилизованы только в добровольном порядке.
Одесса - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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