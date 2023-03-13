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В Пензе запустят самую крупную школу в Приволжском федеральном округе - РИА Новости, 13.03.2023
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Пензенская область
Пензенская область
 
17:03 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/shkola-1857592119.html
В Пензе запустят самую крупную школу в Приволжском федеральном округе
В Пензе запустят самую крупную школу в Приволжском федеральном округе - РИА Новости, 13.03.2023
В Пензе запустят самую крупную школу в Приволжском федеральном округе
Самую крупную в Приволжском федеральном округе школу на 2425 мест введут в эксплуатацию в сентябре текущего года в молодом микрорайоне Пензы "Город Спутник",... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:03
2023-03-13T17:03
пензенская область
пенза
олег мельниченко
совет федерации рф
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ПЕНЗА, 13 мар - РИА Новости. Самую крупную в Приволжском федеральном округе школу на 2425 мест введут в эксплуатацию в сентябре текущего года в молодом микрорайоне Пензы "Город Спутник", стоимость проекта превышает 3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Работы идут со значительным опережением графика, готовность объекта составляет более 80 процентов. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и понимать, что в сентябре 2023 года мы этот объект сдадим, сюда придут дети. Когда в 2021 году я шел на выборы губернатора, это было мое обещание избирателям, что новую школу в "Cпутнике" мы построим. Во многом это стало возможно благодаря поддержке нашей инициативы председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Совокупное финансирование объекта – более 3 миллиардов рублей", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона. Глава региона в понедельник посетил строительную площадку самой крупной в Приволжском федеральном округе школы, рассчитанной на прием 2425 учеников в одну смену. "Пока в "Cпутнике" не построили культурно-досуговый центр, школа должна в полном объеме работать на микрорайон. Тут должны проходить и досуговые мероприятия, и спортивные соревнования, и работать кружки. Мы готовы дополнительно выделять ставки педагогов дополнительного образования. Вокруг школы создается достаточно серьезное спортивное ядро - соответственно, должны быть и специалисты, которые будут работать с детьми на этих площадках", - заявил губернатор. Мельниченко поручил министру образования и первому заместителю председателя правительства области подобрать для школы грамотного руководителя и сформировать достойный педагогический коллектив. "Это должны быть опытные педагоги, которые будут вести предметы и в будущем обеспечивать профильное образование. Школа большая, здесь можно развивать несколько профилей – физико-математический, инженерный, архитектурный. Но здесь, конечно же, надо посоветоваться с родителями учеников. Детям нужно получать хорошее фундаментальное образование, которое в дальнейшем позволит им успешно реализоваться в выбранной профессии", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230310/komplekt-1857077811.html
https://ria.ru/20230306/posylki-1856235111.html
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пенза, олег мельниченко, совет федерации рф
Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко, Совет Федерации РФ
В Пензе запустят самую крупную школу в Приволжском федеральном округе

В Пензе запустят самую крупную школу в ПФО за три миллиарда рублей

© Depositphotos.com / can400Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Depositphotos.com / can400
Пенза. Архивное фото
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ПЕНЗА, 13 мар - РИА Новости. Самую крупную в Приволжском федеральном округе школу на 2425 мест введут в эксплуатацию в сентябре текущего года в молодом микрорайоне Пензы "Город Спутник", стоимость проекта превышает 3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Работы идут со значительным опережением графика, готовность объекта составляет более 80 процентов. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и понимать, что в сентябре 2023 года мы этот объект сдадим, сюда придут дети. Когда в 2021 году я шел на выборы губернатора, это было мое обещание избирателям, что новую школу в "Cпутнике" мы построим. Во многом это стало возможно благодаря поддержке нашей инициативы председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Совокупное финансирование объекта – более 3 миллиардов рублей", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.
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Глава региона в понедельник посетил строительную площадку самой крупной в Приволжском федеральном округе школы, рассчитанной на прием 2425 учеников в одну смену.
"Пока в "Cпутнике" не построили культурно-досуговый центр, школа должна в полном объеме работать на микрорайон. Тут должны проходить и досуговые мероприятия, и спортивные соревнования, и работать кружки. Мы готовы дополнительно выделять ставки педагогов дополнительного образования. Вокруг школы создается достаточно серьезное спортивное ядро - соответственно, должны быть и специалисты, которые будут работать с детьми на этих площадках", - заявил губернатор.
Мельниченко поручил министру образования и первому заместителю председателя правительства области подобрать для школы грамотного руководителя и сформировать достойный педагогический коллектив. "Это должны быть опытные педагоги, которые будут вести предметы и в будущем обеспечивать профильное образование. Школа большая, здесь можно развивать несколько профилей – физико-математический, инженерный, архитектурный. Но здесь, конечно же, надо посоветоваться с родителями учеников. Детям нужно получать хорошее фундаментальное образование, которое в дальнейшем позволит им успешно реализоваться в выбранной профессии", - подчеркнул он.
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