https://ria.ru/20230313/shkola-1857592119.html

В Пензе запустят самую крупную школу в Приволжском федеральном округе

В Пензе запустят самую крупную школу в Приволжском федеральном округе - РИА Новости, 13.03.2023

В Пензе запустят самую крупную школу в Приволжском федеральном округе

Самую крупную в Приволжском федеральном округе школу на 2425 мест введут в эксплуатацию в сентябре текущего года в молодом микрорайоне Пензы "Город Спутник",... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:03

2023-03-13T17:03

2023-03-13T17:03

пензенская область

пенза

олег мельниченко

совет федерации рф

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ПЕНЗА, 13 мар - РИА Новости. Самую крупную в Приволжском федеральном округе школу на 2425 мест введут в эксплуатацию в сентябре текущего года в молодом микрорайоне Пензы "Город Спутник", стоимость проекта превышает 3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Работы идут со значительным опережением графика, готовность объекта составляет более 80 процентов. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и понимать, что в сентябре 2023 года мы этот объект сдадим, сюда придут дети. Когда в 2021 году я шел на выборы губернатора, это было мое обещание избирателям, что новую школу в "Cпутнике" мы построим. Во многом это стало возможно благодаря поддержке нашей инициативы председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Совокупное финансирование объекта – более 3 миллиардов рублей", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона. Глава региона в понедельник посетил строительную площадку самой крупной в Приволжском федеральном округе школы, рассчитанной на прием 2425 учеников в одну смену. "Пока в "Cпутнике" не построили культурно-досуговый центр, школа должна в полном объеме работать на микрорайон. Тут должны проходить и досуговые мероприятия, и спортивные соревнования, и работать кружки. Мы готовы дополнительно выделять ставки педагогов дополнительного образования. Вокруг школы создается достаточно серьезное спортивное ядро - соответственно, должны быть и специалисты, которые будут работать с детьми на этих площадках", - заявил губернатор. Мельниченко поручил министру образования и первому заместителю председателя правительства области подобрать для школы грамотного руководителя и сформировать достойный педагогический коллектив. "Это должны быть опытные педагоги, которые будут вести предметы и в будущем обеспечивать профильное образование. Школа большая, здесь можно развивать несколько профилей – физико-математический, инженерный, архитектурный. Но здесь, конечно же, надо посоветоваться с родителями учеников. Детям нужно получать хорошее фундаментальное образование, которое в дальнейшем позволит им успешно реализоваться в выбранной профессии", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230310/komplekt-1857077811.html

https://ria.ru/20230306/posylki-1856235111.html

пенза

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пенза, олег мельниченко, совет федерации рф