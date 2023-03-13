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ООН выступила за продолжение зерновой сделки - РИА Новости, 13.03.2023
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20:16 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/sdelka-1857640478.html
ООН выступила за продолжение зерновой сделки
ООН выступила за продолжение зерновой сделки - РИА Новости, 13.03.2023
ООН выступила за продолжение зерновой сделки
ООН выступает за продолжение "зерновой сделки", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:16
2023-03-13T20:16
цены на нефть
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стамбул
стефан дюжаррик
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. ООН выступает за продолжение "зерновой сделки", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. В понедельник в Женеве завершился очередной раунд переговоров ООН и России по ситуации с "зерновой сделкой". По информации российского МИД, в центре обсуждения был ход реализации заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакетных" договоренностей. "Мы делаем все для сохранения целостности и продолжения",- сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать прошедшие в Женеве переговоры. По словам Дюжарика, ООН продолжает взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, в том числе Россией и США, для обеспечения реализации соглашения. "Переговоры только что завершились, я думаю, что до конца дня последует заявление о них из Женевы", - добавил он. "Зерновая сделка", которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама "зерновая сделка" является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856057195.html
https://ria.ru/20230307/zerno-1856426362.html
https://ria.ru/20230305/sdelka-1856005483.html
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цены на нефть, россия, женева (город), стамбул, стефан дюжаррик, оон
Цены на нефть, Россия, Женева (город), Стамбул, Стефан Дюжаррик, ООН
ООН выступила за продолжение зерновой сделки

Представитель генсека ООН Дюжаррик: организация выступает за продолжение зерновой сделки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка зерновых. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. ООН выступает за продолжение "зерновой сделки", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
В понедельник в Женеве завершился очередной раунд переговоров ООН и России по ситуации с "зерновой сделкой". По информации российского МИД, в центре обсуждения был ход реализации заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакетных" договоренностей.
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"Мы делаем все для сохранения целостности и продолжения",- сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать прошедшие в Женеве переговоры.
По словам Дюжарика, ООН продолжает взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, в том числе Россией и США, для обеспечения реализации соглашения.
"Переговоры только что завершились, я думаю, что до конца дня последует заявление о них из Женевы", - добавил он.
"Зерновая сделка", которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
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Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама "зерновая сделка" является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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