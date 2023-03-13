https://ria.ru/20230313/sdelka-1857640478.html
ООН выступила за продолжение зерновой сделки
ООН выступила за продолжение зерновой сделки - РИА Новости, 13.03.2023
ООН выступила за продолжение зерновой сделки
ООН выступает за продолжение "зерновой сделки", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:16
2023-03-13T20:16
2023-03-13T20:16
цены на нефть
россия
женева (город)
стамбул
стефан дюжаррик
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827784817_0:180:3026:1882_1920x0_80_0_0_65c9416f465128182071263f0a6cd04d.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. ООН выступает за продолжение "зерновой сделки", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. В понедельник в Женеве завершился очередной раунд переговоров ООН и России по ситуации с "зерновой сделкой". По информации российского МИД, в центре обсуждения был ход реализации заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакетных" договоренностей. "Мы делаем все для сохранения целостности и продолжения",- сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать прошедшие в Женеве переговоры. По словам Дюжарика, ООН продолжает взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, в том числе Россией и США, для обеспечения реализации соглашения. "Переговоры только что завершились, я думаю, что до конца дня последует заявление о них из Женевы", - добавил он. "Зерновая сделка", которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама "зерновая сделка" является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856057195.html
https://ria.ru/20230307/zerno-1856426362.html
https://ria.ru/20230305/sdelka-1856005483.html
россия
женева (город)
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827784817_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_87518e73065b0e6908d8a86ae6b243cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, женева (город), стамбул, стефан дюжаррик, оон
Цены на нефть, Россия, Женева (город), Стамбул, Стефан Дюжаррик, ООН
ООН выступила за продолжение зерновой сделки
Представитель генсека ООН Дюжаррик: организация выступает за продолжение зерновой сделки