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Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней - РИА Новости, 13.03.2023
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18:59 13.03.2023 (обновлено: 21:24 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/sdelka-1857624718.html
Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней
Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней - РИА Новости, 13.03.2023
Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней
В Женеве прошли переговоры представителей Москвы и ООН по ситуации с зерновой сделкой, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:59
2023-03-13T21:24
россия
в мире
зерновая сделка
евросоюз
оон
сергей вершинин
украина
турция
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Женеве прошли переговоры представителей Москвы и ООН по ситуации с зерновой сделкой, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин."Мы только что завершили очередной раунд консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН во главе с генсекретарем ЮНКТАД Р. Гринспан и главой УКГВ М. Гриффитсом", — сказал он.По словам дипломата, российская сторона, учитывая "пакетный" характер предложенных генсеком ООН Антониу Гутеррешем Стамбульских договоренностей, не возражает против продления сделки после истечения второго срока 18 марта, "но только на 60 дней"."Напомню, что они состоят из двух взаимоувязанных частей: "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и сырья для удобрений, включая аммиак, и Меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта", — уточнил Вершинин.Москва, как подчеркнул замглавы МИД, определит свою дальнейшую позицию в зависимости от реального прогресса по поставкам российской продукции."Включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти — Одесса", — отметил он.Вершинин обратил внимание, что сейчас заявленные США, Великобританией и ЕС санкционные послабления для продовольствия и удобрений не работают.Соглашение, которое 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо стороны. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, таковых не поступало.Сама зерновая сделка представляет составную часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.
https://ria.ru/20230310/sdelka-1856930467.html
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россия, в мире, зерновая сделка, евросоюз, оон, сергей вершинин, украина, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, зерновая сделка, Евросоюз, ООН, Сергей Вершинин, Украина, Турция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней

Вершинин: Россия не возражает против очередного продления зерновой сделки на 60 дней

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Женеве прошли переговоры представителей Москвы и ООН по ситуации с зерновой сделкой, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
"Мы только что завершили очередной раунд консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН во главе с генсекретарем ЮНКТАД Р. Гринспан и главой УКГВ М. Гриффитсом", — сказал он.
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По словам дипломата, российская сторона, учитывая "пакетный" характер предложенных генсеком ООН Антониу Гутеррешем Стамбульских договоренностей, не возражает против продления сделки после истечения второго срока 18 марта, "но только на 60 дней".
"Напомню, что они состоят из двух взаимоувязанных частей: "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и сырья для удобрений, включая аммиак, и Меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта", — уточнил Вершинин.
Москва, как подчеркнул замглавы МИД, определит свою дальнейшую позицию в зависимости от реального прогресса по поставкам российской продукции.
"Включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти — Одесса", — отметил он.
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Вершинин обратил внимание, что сейчас заявленные США, Великобританией и ЕС санкционные послабления для продовольствия и удобрений не работают.
Соглашение, которое 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но его условия подразумевали автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо стороны. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, таковых не поступало.
Сама зерновая сделка представляет составную часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва акцентировала внимание, что именно это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.
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