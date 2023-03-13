https://ria.ru/20230313/sanktsii-1857657055.html

Британия планирует разработать собственные санкционные режимы

Британия планирует разработать собственные санкционные режимы - РИА Новости, 13.03.2023

Британия планирует разработать собственные санкционные режимы

Великобритания намерена активизировать работу по введению санкций, в том числе против России, а также разработать свои собственные санкционные режимы для... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T21:40

2023-03-13T21:40

2023-03-13T21:40

россия

великобритания

украина

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Великобритания намерена активизировать работу по введению санкций, в том числе против России, а также разработать свои собственные санкционные режимы для усиления их воздействия, говорится в оборонной и внешнеполитической стратегии страны. "Великобритания усилит свои экономические возможности... для усиления успеха этих инструментов, ограничивающих действия России на Украине. Мы нарастим опыт по всему правительству для создания, осуществления и введения санкций для максимального воздействия, разработки наших автономных санкционных режимов и усиления международного сотрудничества для оценки, подготовки, противодействия и быстрой реакции на будущие угрозы в экономике", - отмечается в документе. Также подчеркивается, что в МИД Британии было создано управление, которое должно активизировать деятельность Лондона по оценке и реакции на "вражеское манипулирование информацией", якобы возможное со стороны России, Китая и Ирана. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html

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великобритания

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россия, великобритания, украина, владимир путин, в мире