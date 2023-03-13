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Британия планирует разработать собственные санкционные режимы - РИА Новости, 13.03.2023
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21:40 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/sanktsii-1857657055.html
Британия планирует разработать собственные санкционные режимы
Британия планирует разработать собственные санкционные режимы - РИА Новости, 13.03.2023
Британия планирует разработать собственные санкционные режимы
Великобритания намерена активизировать работу по введению санкций, в том числе против России, а также разработать свои собственные санкционные режимы для... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T21:40
2023-03-13T21:40
россия
великобритания
украина
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Великобритания намерена активизировать работу по введению санкций, в том числе против России, а также разработать свои собственные санкционные режимы для усиления их воздействия, говорится в оборонной и внешнеполитической стратегии страны. "Великобритания усилит свои экономические возможности... для усиления успеха этих инструментов, ограничивающих действия России на Украине. Мы нарастим опыт по всему правительству для создания, осуществления и введения санкций для максимального воздействия, разработки наших автономных санкционных режимов и усиления международного сотрудничества для оценки, подготовки, противодействия и быстрой реакции на будущие угрозы в экономике", - отмечается в документе. Также подчеркивается, что в МИД Британии было создано управление, которое должно активизировать деятельность Лондона по оценке и реакции на "вражеское манипулирование информацией", якобы возможное со стороны России, Китая и Ирана. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, великобритания, украина, владимир путин, в мире
Россия, Великобритания, Украина, Владимир Путин, В мире
Британия планирует разработать собственные санкционные режимы

Британия активизирует работу по санкциям и разработает свои собственные санкционные режимы

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Великобритания намерена активизировать работу по введению санкций, в том числе против России, а также разработать свои собственные санкционные режимы для усиления их воздействия, говорится в оборонной и внешнеполитической стратегии страны.
"Великобритания усилит свои экономические возможности... для усиления успеха этих инструментов, ограничивающих действия России на Украине. Мы нарастим опыт по всему правительству для создания, осуществления и введения санкций для максимального воздействия, разработки наших автономных санкционных режимов и усиления международного сотрудничества для оценки, подготовки, противодействия и быстрой реакции на будущие угрозы в экономике", - отмечается в документе.
Также подчеркивается, что в МИД Британии было создано управление, которое должно активизировать деятельность Лондона по оценке и реакции на "вражеское манипулирование информацией", якобы возможное со стороны России, Китая и Ирана.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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