Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз продлил антироссийские санкции - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 13.03.2023 (обновлено: 17:33 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/sanktsii-1857596030.html
Евросоюз продлил антироссийские санкции
Евросоюз продлил антироссийские санкции - РИА Новости, 13.03.2023
Евросоюз продлил антироссийские санкции
Совет ЕС на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1500 физлиц и 205... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:13
2023-03-13T17:33
евросоюз
россия
украина
санкции в отношении россии
санкции
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Совет ЕС на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1500 физлиц и 205 организаций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в заявлении Совета Евросоюза.При этом санкции продлены без изменений в составе санкционных списков. Их действие истекало 15 марта."Сегодня Совет ЕС принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года ограничительные меры, направленные против ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - указывается в заявлении.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Двадцать пятого февраля этого года ЕС опубликовал в официальном журнале очередной санкционный пакет против России, связанный с ситуацией на Украине. После введения 10-го пакета под персональными санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций.Санкции в отношении физлиц в ЕС предусматривают заморозку активов, в том числе банковских счетов, а также запрет на поездки в Евросоюз. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там уже рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших в списки. Также эксперты ЕС периодически пересматривают санкционные списки.При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе.Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.Адвокаты напоминают, что в прошлом году при пересмотре списков были исключены всего три человека. В частности, санкции сняли с Ольги Айзиман - экс-супруги бизнесмена Михаила Фридмана, с которой он развелся еще в 2005 году.На прошлой неделе суд Евросоюза постановил отменить санкции в отношении матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты. Суд указал, что при принятии ограничительных мер против Пригожиной, учитывались "исключительно родственные связи", а этого, по мнению суда, недостаточно для включения в санкционный список, куда она попала еще в феврале прошлого года.В начале февраля этого года Евросоюз исключил из санкционных списков бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова.
https://ria.ru/20230311/sanktsii-1857190546.html
https://ria.ru/20230312/sanktsii-1857307419.html
https://ria.ru/20230312/gruziya-1857355299.html
https://ria.ru/20230312/rossiya-1857303666.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, россия, украина, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Евросоюз, Россия, Украина, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
Евросоюз продлил антироссийские санкции

Совет Евросоюза на полгода продлил санкции против России из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Совет ЕС на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1500 физлиц и 205 организаций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в заявлении Совета Евросоюза.
При этом санкции продлены без изменений в составе санкционных списков. Их действие истекало 15 марта.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В США предложили механизм санкций против Китая за поддержку России
11 марта, 09:46
"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года ограничительные меры, направленные против ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - указывается в заявлении.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Двадцать пятого февраля этого года ЕС опубликовал в официальном журнале очередной санкционный пакет против России, связанный с ситуацией на Украине. После введения 10-го пакета под персональными санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций.
Посол Судана в России Мохаммед Сирраджа - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Антироссийские санкции повлияли на бедные страны, заявил посол Судана
12 марта, 10:02
Санкции в отношении физлиц в ЕС предусматривают заморозку активов, в том числе банковских счетов, а также запрет на поездки в Евросоюз. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там уже рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших в списки. Также эксперты ЕС периодически пересматривают санкционные списки.
При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе.
Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
В Совфеде предостерегли Грузию от присоединения к антироссийским санкциям
12 марта, 15:57
Адвокаты напоминают, что в прошлом году при пересмотре списков были исключены всего три человека. В частности, санкции сняли с Ольги Айзиман - экс-супруги бизнесмена Михаила Фридмана, с которой он развелся еще в 2005 году.
На прошлой неделе суд Евросоюза постановил отменить санкции в отношении матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты. Суд указал, что при принятии ограничительных мер против Пригожиной, учитывались "исключительно родственные связи", а этого, по мнению суда, недостаточно для включения в санкционный список, куда она попала еще в феврале прошлого года.
В начале февраля этого года Евросоюз исключил из санкционных списков бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
"Вы роете яму". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о России
12 марта, 09:22
 
ЕвросоюзРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииСанкцииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала