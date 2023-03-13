https://ria.ru/20230313/sanktsii-1857596030.html

Евросоюз продлил антироссийские санкции

Евросоюз продлил антироссийские санкции - РИА Новости, 13.03.2023

Евросоюз продлил антироссийские санкции

Совет ЕС на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1500 физлиц и 205... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:13

2023-03-13T17:13

2023-03-13T17:33

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Совет ЕС на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1500 физлиц и 205 организаций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в заявлении Совета Евросоюза.При этом санкции продлены без изменений в составе санкционных списков. Их действие истекало 15 марта."Сегодня Совет ЕС принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года ограничительные меры, направленные против ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - указывается в заявлении.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.Двадцать пятого февраля этого года ЕС опубликовал в официальном журнале очередной санкционный пакет против России, связанный с ситуацией на Украине. После введения 10-го пакета под персональными санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций.Санкции в отношении физлиц в ЕС предусматривают заморозку активов, в том числе банковских счетов, а также запрет на поездки в Евросоюз. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там уже рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших в списки. Также эксперты ЕС периодически пересматривают санкционные списки.При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе.Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.Адвокаты напоминают, что в прошлом году при пересмотре списков были исключены всего три человека. В частности, санкции сняли с Ольги Айзиман - экс-супруги бизнесмена Михаила Фридмана, с которой он развелся еще в 2005 году.На прошлой неделе суд Евросоюза постановил отменить санкции в отношении матери российского бизнесмена Евгения Пригожина Виолетты. Суд указал, что при принятии ограничительных мер против Пригожиной, учитывались "исключительно родственные связи", а этого, по мнению суда, недостаточно для включения в санкционный список, куда она попала еще в феврале прошлого года.В начале февраля этого года Евросоюз исключил из санкционных списков бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова.

https://ria.ru/20230311/sanktsii-1857190546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евросоюз, россия, украина, санкции в отношении россии, санкции, в мире