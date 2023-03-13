Саакашвили пообещал полную поддержку Зеленскому после выхода из тюрьмы
Саакашвили заявил, что после освобождения из тюрьмы займется поддержкой Зеленского
© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 13 мар - РИА Новости. Находящийся в клинике бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что хочет помочь Грузии, пока он находится на родине, так как в будущем, по его словам, он будет занят поддержкой Владимира Зеленского.
"Я просто хочу помочь вам, пока я здесь, иначе, когда я вернусь в Киев, я буду полностью поглощен помощью Зеленскому и, возможно, даже не буду иметь времени посмотреть в сторону Грузии. Сила в единстве и активности. Сейчас точно не время делать паузы, слава нашей молодежи, слава всем смелым и бесстрашным патриотам", - написал Саакашвили в соцсети после прошедших митингов в Тбилиси.
По его словам, несмотря на то, что он пишет посты, его самочувствие все еще слабое.
"Сегодня я дважды потерял сознание. Гарибашвили (премьер Грузии- ред.) заявил в Мюнхене, что допустит европейских врачей, и это затянется на 10 дней, но я буду бороться, пока смогу. Многое происходит со мной - президент Франции без всякой дипломатии потребовал моего безоговорочного освобождения на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании. Это совершенно беспрецедентный демарш", - написал экс-президент.
Накануне Саакашвили заявил британскому телеканалу Sky News, что его вес упал почти вдвое, при дальнейшем его снижении врачи прогнозируют полиорганную недостаточность.
При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.