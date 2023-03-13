https://ria.ru/20230313/rusalochka-1857535432.html

Вышел полноценный трейлер фильма "Русалочка"

Вышел полноценный трейлер фильма "Русалочка" - РИА Новости, 13.03.2023

Вышел полноценный трейлер фильма "Русалочка"

Студия Disney опубликовала полноценный трейлер фильма "Русалочка" с чернокожей актрисой в главной роли. Видео появилось на YouTube-канале компании. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:38

2023-03-13T14:38

2023-03-13T14:38

культура

кино

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Студия Disney опубликовала полноценный трейлер фильма "Русалочка" с чернокожей актрисой в главной роли. Видео появилось на YouTube-канале компании. В ролике показали кадры крушения корабля, спасение принца Эрика русалочкой, конфликт главной героини с отцом из-за ее интереса к людям, сделку с морской ведьмой и приключения Ариэль на земле. По сюжету картины, русалочка спасла принца после кораблекрушения. Ариэль влюбилась в молодого человека и заключила договор с ведьмой Урсулой, чтобы попасть на землю. Она обменяла голос на человеческие ноги. Роли в фильме исполнили Холли Бейли (русалочка Ариэль), Джон Хауэр-Кинг (принц Эрик), Мелисса Маккарти (ведьма Урсула), Хавьер Бардем (отец русалочки Тритон). Режиссером киноленты выступил Роб Маршалл, который работал над картинами "Мемуары Гейши" и "Чикаго". Ранее тизер "Русалочки" набрал девять миллионов просмотров за два деня. Кроме того, он получил более 300 тысяч лайков.

https://ria.ru/20220915/rusalochka-1816996485.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кино