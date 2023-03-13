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Вышел полноценный трейлер фильма "Русалочка" - РИА Новости, 13.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:38 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/rusalochka-1857535432.html
Вышел полноценный трейлер фильма "Русалочка"
Вышел полноценный трейлер фильма "Русалочка" - РИА Новости, 13.03.2023
Вышел полноценный трейлер фильма "Русалочка"
Студия Disney опубликовала полноценный трейлер фильма "Русалочка" с чернокожей актрисой в главной роли. Видео появилось на YouTube-канале компании. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:38
2023-03-13T14:38
культура
кино
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Студия Disney опубликовала полноценный трейлер фильма "Русалочка" с чернокожей актрисой в главной роли. Видео появилось на YouTube-канале компании. В ролике показали кадры крушения корабля, спасение принца Эрика русалочкой, конфликт главной героини с отцом из-за ее интереса к людям, сделку с морской ведьмой и приключения Ариэль на земле. По сюжету картины, русалочка спасла принца после кораблекрушения. Ариэль влюбилась в молодого человека и заключила договор с ведьмой Урсулой, чтобы попасть на землю. Она обменяла голос на человеческие ноги. Роли в фильме исполнили Холли Бейли (русалочка Ариэль), Джон Хауэр-Кинг (принц Эрик), Мелисса Маккарти (ведьма Урсула), Хавьер Бардем (отец русалочки Тритон). Режиссером киноленты выступил Роб Маршалл, который работал над картинами "Мемуары Гейши" и "Чикаго". Ранее тизер "Русалочки" набрал девять миллионов просмотров за два деня. Кроме того, он получил более 300 тысяч лайков.
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кино
Культура, Кино
Вышел полноценный трейлер фильма "Русалочка"

Вышел полноценный трейлер фильма "Русалочка" с чернокожей актрисой

© Walt Disney Pictures (2023)Кадр из фильма "Русалочка"
Кадр из фильма Русалочка
© Walt Disney Pictures (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Студия Disney опубликовала полноценный трейлер фильма "Русалочка" с чернокожей актрисой в главной роли. Видео появилось на YouTube-канале компании.
В ролике показали кадры крушения корабля, спасение принца Эрика русалочкой, конфликт главной героини с отцом из-за ее интереса к людям, сделку с морской ведьмой и приключения Ариэль на земле.
По сюжету картины, русалочка спасла принца после кораблекрушения. Ариэль влюбилась в молодого человека и заключила договор с ведьмой Урсулой, чтобы попасть на землю. Она обменяла голос на человеческие ноги.
Роли в фильме исполнили Холли Бейли (русалочка Ариэль), Джон Хауэр-Кинг (принц Эрик), Мелисса Маккарти (ведьма Урсула), Хавьер Бардем (отец русалочки Тритон).
Режиссером киноленты выступил Роб Маршалл, который работал над картинами "Мемуары Гейши" и "Чикаго".
Ранее тизер "Русалочки" набрал девять миллионов просмотров за два деня. Кроме того, он получил более 300 тысяч лайков.
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