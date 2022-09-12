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Тизер "Русалочки" с темнокожей актрисой набрал миллионы просмотров - РИА Новости, 12.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220912/rusalochka-1816147606.html
Тизер "Русалочки" с темнокожей актрисой набрал миллионы просмотров
Тизер "Русалочки" с темнокожей актрисой набрал миллионы просмотров - РИА Новости, 12.09.2022
Тизер "Русалочки" с темнокожей актрисой набрал миллионы просмотров
Тизер новой "Русалочки" набрал более девяти миллионов просмотров за два дня. Лайков за это время ролик получил больше 300 тысяч. А дизлайков — свыше свыше 1,1... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:02
2022-09-12T15:11
культура
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Тизер новой "Русалочки" набрал более девяти миллионов просмотров за два дня. Лайков за это время ролик получил больше 300 тысяч. А дизлайков — свыше свыше 1,1 миллиона, сообщает Канобу. Их можно увидеть при помощи специального расширения, уточняют на сайте. Видео опубликовали на YouTube-канале Walt Disney Studios 10 сентября. На кадрах представлен подводный мир, где живет главная героиня. Также в ролике появляется и сама Русалочка. Ее образ воплотила Холли Бэйли. В Сети появилось много критических замечаний после того, как ее утвердили на роль Ариэль. Некоторым пользователям не понравилось, что героиню из культового мультика Disney сыграет темнокожая актриса. "Это роль, о которой я мечтала. Я не обращаю внимания на негатив, чувствую, что все получится прекрасно. Очень рада быть частью этого проекта", — комментировала хейт Бэйли.Премьера ленты запланирована на 26 мая 2023 года.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Walt Disney Animation Studios
13:02 12.09.2022 (обновлено: 15:11 12.09.2022)
 
Тизер "Русалочки" с темнокожей актрисой набрал миллионы просмотров

Трейлер новой "Русалочки" набрал более 9 миллионов просмотров и более миллиона дизлайков

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Тизер новой "Русалочки" набрал более девяти миллионов просмотров за два дня. Лайков за это время ролик получил больше 300 тысяч. А дизлайков — свыше свыше 1,1 миллиона, сообщает Канобу. Их можно увидеть при помощи специального расширения, уточняют на сайте.
Видео опубликовали на YouTube-канале Walt Disney Studios 10 сентября. На кадрах представлен подводный мир, где живет главная героиня. Также в ролике появляется и сама Русалочка. Ее образ воплотила Холли Бэйли.
В Сети появилось много критических замечаний после того, как ее утвердили на роль Ариэль. Некоторым пользователям не понравилось, что героиню из культового мультика Disney сыграет темнокожая актриса.
"Это роль, о которой я мечтала. Я не обращаю внимания на негатив, чувствую, что все получится прекрасно. Очень рада быть частью этого проекта", — комментировала хейт Бэйли.
Премьера ленты запланирована на 26 мая 2023 года.
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