https://ria.ru/20220912/rusalochka-1816147606.html

Тизер "Русалочки" с темнокожей актрисой набрал миллионы просмотров

Тизер "Русалочки" с темнокожей актрисой набрал миллионы просмотров - РИА Новости, 12.09.2022

Тизер "Русалочки" с темнокожей актрисой набрал миллионы просмотров

Тизер новой "Русалочки" набрал более девяти миллионов просмотров за два дня. Лайков за это время ролик получил больше 300 тысяч. А дизлайков — свыше свыше 1,1... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:02

2022-09-12T13:02

2022-09-12T15:11

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walt disney animation studios

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Тизер новой "Русалочки" набрал более девяти миллионов просмотров за два дня. Лайков за это время ролик получил больше 300 тысяч. А дизлайков — свыше свыше 1,1 миллиона, сообщает Канобу. Их можно увидеть при помощи специального расширения, уточняют на сайте. Видео опубликовали на YouTube-канале Walt Disney Studios 10 сентября. На кадрах представлен подводный мир, где живет главная героиня. Также в ролике появляется и сама Русалочка. Ее образ воплотила Холли Бэйли. В Сети появилось много критических замечаний после того, как ее утвердили на роль Ариэль. Некоторым пользователям не понравилось, что героиню из культового мультика Disney сыграет темнокожая актриса. "Это роль, о которой я мечтала. Я не обращаю внимания на негатив, чувствую, что все получится прекрасно. Очень рада быть частью этого проекта", — комментировала хейт Бэйли.Премьера ленты запланирована на 26 мая 2023 года.

https://ria.ru/20220910/trailer-1815683767.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios