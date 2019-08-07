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РИА Новости
Культура

Холли Бэйли ответила тем, кто не хочет ее видеть в "Русалочке"

17:05, 7 августа 2019
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© AP Photo / Jordan StraussАмериканская певица Холли Бейли
Американская певица Холли Бейли
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Холли Бэйли, которую выбрали на роль Ариэль, ответила на критику своего участия в экранизации "Русалочки". Актриса прокомментировала ситуацию в Tвиттере издания Variety.
"Это роль, о которой я мечтала. Я не обращаю внимания на негатив, чувствую, что все получится прекрасно. Очень рада быть частью этого проекта", - заявила она.
В Сети появилось много критических замечаний после того, как создатели экранизации выбрали темнокожую актрису на роль русалочки. За нее заступились представители команды Disney и Джоди Бенсон, озвучившая Ариэль в оригинальном мультфильме.
Ранее сообщалось, что Урсулу может сыграть Мелисса Маккартни, а принца – Гарри Стайлс.
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