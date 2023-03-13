https://ria.ru/20230313/rossiya-1857557706.html

У России есть все возможности для оперативных действий, заявил Мишустин

У России есть все возможности для оперативных действий, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.03.2023

У России есть все возможности для оперативных действий, заявил Мишустин

Россия имеет все возможности, чтобы действовать оперативно и выполнять все поставленные задачи в период кардинальных перемен во всем мире, заявил... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:08

2023-03-13T15:08

2023-03-13T15:08

политика

россия

михаил мишустин

единая россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия имеет все возможности, чтобы действовать оперативно и выполнять все поставленные задачи в период кардинальных перемен во всем мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме в понедельник. "Как отметил президент РФ в своем послании Федеральному собранию, сегодня период кардинальных перемен во всем мире. У нас есть все возможности, чтобы в такой ситуации действовать оперативно, уверенно и выполнять поручения главы государства, реализовывать все поставленные задачи. Ну, во многом благодаря той эффективной поддержке, которую оказывает правительству фракция конституционного большинства "Единой России", - сказал премьер. Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единой России" в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. На понедельник также запланирована встрече с фракцией ЛДПР.

https://ria.ru/20221227/ekonomika-1841669384.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, михаил мишустин, единая россия