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У России есть все возможности для оперативных действий, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.03.2023
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15:08 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/rossiya-1857557706.html
У России есть все возможности для оперативных действий, заявил Мишустин
У России есть все возможности для оперативных действий, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.03.2023
У России есть все возможности для оперативных действий, заявил Мишустин
Россия имеет все возможности, чтобы действовать оперативно и выполнять все поставленные задачи в период кардинальных перемен во всем мире, заявил... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:08
2023-03-13T15:08
политика
россия
михаил мишустин
единая россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия имеет все возможности, чтобы действовать оперативно и выполнять все поставленные задачи в период кардинальных перемен во всем мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме в понедельник. "Как отметил президент РФ в своем послании Федеральному собранию, сегодня период кардинальных перемен во всем мире. У нас есть все возможности, чтобы в такой ситуации действовать оперативно, уверенно и выполнять поручения главы государства, реализовывать все поставленные задачи. Ну, во многом благодаря той эффективной поддержке, которую оказывает правительству фракция конституционного большинства "Единой России", - сказал премьер. Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единой России" в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. На понедельник также запланирована встрече с фракцией ЛДПР.
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политика, россия, михаил мишустин, единая россия
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Единая Россия
У России есть все возможности для оперативных действий, заявил Мишустин

Мишустин: у России есть все возможности, чтобы оперативно выполнять поставленные задачи

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия имеет все возможности, чтобы действовать оперативно и выполнять все поставленные задачи в период кардинальных перемен во всем мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме в понедельник.
"Как отметил президент РФ в своем послании Федеральному собранию, сегодня период кардинальных перемен во всем мире. У нас есть все возможности, чтобы в такой ситуации действовать оперативно, уверенно и выполнять поручения главы государства, реализовывать все поставленные задачи. Ну, во многом благодаря той эффективной поддержке, которую оказывает правительству фракция конституционного большинства "Единой России", - сказал премьер.
Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единой России" в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. На понедельник также запланирована встрече с фракцией ЛДПР.
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинЕдиная Россия
 
 
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