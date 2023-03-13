https://ria.ru/20230313/rossiya-1857521668.html

В США оценили опасность столкновения с Россией в важном регионе

В США оценили опасность столкновения с Россией в важном регионе - РИА Новости, 13.03.2023

В США оценили опасность столкновения с Россией в важном регионе

Россия, усиливая военное присутствие в Арктике, будет иметь надежные средства сдерживания США и в случае противостояния сможет нанести серьезный ущерб... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:33

2023-03-13T13:33

2023-03-13T16:07

россия

арктика

сша

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия, усиливая военное присутствие в Арктике, будет иметь надежные средства сдерживания США и в случае противостояния сможет нанести серьезный ущерб противнику, пишет Bloomberg."Особый интерес представляет так называемый коридор Гренландия — Исландия — Великобритания. Россия потенциально может нарушить коммерческое судоходство или перерезать линии военного снабжения для США. А саботаж подводных трансатлантических кабелей передачи данных может нанести значительный ущерб", — говорится в материале.Для этого, по мнению автора статьи, Москве необходимо еще больше нарастить свои силы в регионе.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества.В МИД заявляли, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.

https://ria.ru/20230313/gruziya-1857444988.html

https://ria.ru/20230313/rossiya-1857450340.html

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арктика

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россия, арктика, сша, владимир путин, в мире