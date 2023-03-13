В США оценили опасность столкновения с Россией в важном регионе
Bloomberg: Арктика станет новым местом столкновения интересов России и США
© Фото : Минобороны РоссииАтомная подводная лодка
© Фото : Минобороны России
Атомная подводная лодка. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия, усиливая военное присутствие в Арктике, будет иметь надежные средства сдерживания США и в случае противостояния сможет нанести серьезный ущерб противнику, пишет Bloomberg.
"Особый интерес представляет так называемый коридор Гренландия — Исландия — Великобритания. Россия потенциально может нарушить коммерческое судоходство или перерезать линии военного снабжения для США. А саботаж подводных трансатлантических кабелей передачи данных может нанести значительный ущерб", — говорится в материале.
Для этого, по мнению автора статьи, Москве необходимо еще больше нарастить свои силы в регионе.
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"Если Россия хочет быть мощной силой, если Россия хочет иметь надежные средства ядерного сдерживания, если Россия хочет контролировать непосредственную обстановку безопасности в Северной Европе, а также в Арктике, ей необходимо иметь очень сильную систему безопасности и занимать хорошие военные позиции в Арктике", — указано в материале.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества.
В МИД заявляли, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.