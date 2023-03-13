Рейтинг@Mail.ru
В США оценили опасность столкновения с Россией в важном регионе - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 13.03.2023 (обновлено: 16:07 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/rossiya-1857521668.html
В США оценили опасность столкновения с Россией в важном регионе
В США оценили опасность столкновения с Россией в важном регионе - РИА Новости, 13.03.2023
В США оценили опасность столкновения с Россией в важном регионе
Россия, усиливая военное присутствие в Арктике, будет иметь надежные средства сдерживания США и в случае противостояния сможет нанести серьезный ущерб... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:33
2023-03-13T16:07
россия
арктика
сша
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152850/20/1528502042_0:67:900:573_1920x0_80_0_0_cac455bb945b979fda9b862a52c142a5.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия, усиливая военное присутствие в Арктике, будет иметь надежные средства сдерживания США и в случае противостояния сможет нанести серьезный ущерб противнику, пишет Bloomberg."Особый интерес представляет так называемый коридор Гренландия — Исландия — Великобритания. Россия потенциально может нарушить коммерческое судоходство или перерезать линии военного снабжения для США. А саботаж подводных трансатлантических кабелей передачи данных может нанести значительный ущерб", — говорится в материале.Для этого, по мнению автора статьи, Москве необходимо еще больше нарастить свои силы в регионе.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества.В МИД заявляли, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.
https://ria.ru/20230313/gruziya-1857444988.html
https://ria.ru/20230313/rossiya-1857450340.html
россия
арктика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152850/20/1528502042_25:0:876:638_1920x0_80_0_0_5628b64c16c03f36d7e72f895c7f5483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, сша, владимир путин, в мире
Россия, Арктика, США, Владимир Путин, В мире
В США оценили опасность столкновения с Россией в важном регионе

Bloomberg: Арктика станет новым местом столкновения интересов России и США

© Фото : Минобороны РоссииАтомная подводная лодка
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Минобороны России
Атомная подводная лодка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия, усиливая военное присутствие в Арктике, будет иметь надежные средства сдерживания США и в случае противостояния сможет нанести серьезный ущерб противнику, пишет Bloomberg.
"Особый интерес представляет так называемый коридор Гренландия — Исландия — Великобритания. Россия потенциально может нарушить коммерческое судоходство или перерезать линии военного снабжения для США. А саботаж подводных трансатлантических кабелей передачи данных может нанести значительный ущерб", — говорится в материале.
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Американский офицер раскрыл, где США откроют новый фронт против России
Вчера, 09:03
Для этого, по мнению автора статьи, Москве необходимо еще больше нарастить свои силы в регионе.
«

"Если Россия хочет быть мощной силой, если Россия хочет иметь надежные средства ядерного сдерживания, если Россия хочет контролировать непосредственную обстановку безопасности в Северной Европе, а также в Арктике, ей необходимо иметь очень сильную систему безопасности и занимать хорошие военные позиции в Арктике", — указано в материале.

Как подчеркивал Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества.
В МИД заявляли, что арктический или панарктический формат трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами.
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
"Роман закончился". Глобальный Юг готов жестко ответить Западу, пишут СМИ
Вчера, 09:51
 
РоссияАрктикаСШАВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала