https://ria.ru/20230313/rossiya-1857510716.html

В Кремле назвали нелепым курьезом идею Зеленского о переименовании России

В Кремле назвали нелепым курьезом идею Зеленского о переименовании России - РИА Новости, 13.03.2023

В Кремле назвали нелепым курьезом идею Зеленского о переименовании России

Выдвинутую на Украине идею переименовать Россию в Московию можно рассматривать лишь как курьез, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:12

2023-03-13T13:12

2023-03-13T14:03

россия

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Выдвинутую на Украине идею переименовать Россию в Московию можно рассматривать лишь как курьез, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. "Вы знаете, это, наверное, относится к таким нелепым курьезам — подобное сообщение или подобное решение. Если не ошибаюсь, уже много было таких шуток на этот счет. Не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать", — сказал он.По словам пресс-секретаря президента, к этому следует относиться только с улыбкой.Петиция с требованием переименовать Россию в Московию появилась на сайте президента Украины в ноябре. К середине февраля она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, поэтому Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" этот вопрос. По мнению сенатора Григория Карасина, подобные выдумки говорят о прогрессирующем слабоумии киевских пропагандистов. А депутат Госдумы Олег Морозов полагает, что таким образом Украина только демонстрирует комплекс политического карлика, пытаясь скрыть собственное убожество.

https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857223108.html

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Екатерина Зайцева

россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире