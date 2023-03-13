https://ria.ru/20230313/rossiya-1857510716.html
В Кремле назвали нелепым курьезом идею Зеленского о переименовании России
В Кремле назвали нелепым курьезом идею Зеленского о переименовании России - РИА Новости, 13.03.2023
В Кремле назвали нелепым курьезом идею Зеленского о переименовании России
Выдвинутую на Украине идею переименовать Россию в Московию можно рассматривать лишь как курьез, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:12
2023-03-13T13:12
2023-03-13T14:03
россия
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владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Выдвинутую на Украине идею переименовать Россию в Московию можно рассматривать лишь как курьез, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. "Вы знаете, это, наверное, относится к таким нелепым курьезам — подобное сообщение или подобное решение. Если не ошибаюсь, уже много было таких шуток на этот счет. Не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать", — сказал он.По словам пресс-секретаря президента, к этому следует относиться только с улыбкой.Петиция с требованием переименовать Россию в Московию появилась на сайте президента Украины в ноябре. К середине февраля она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, поэтому Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" этот вопрос. По мнению сенатора Григория Карасина, подобные выдумки говорят о прогрессирующем слабоумии киевских пропагандистов. А депутат Госдумы Олег Морозов полагает, что таким образом Украина только демонстрирует комплекс политического карлика, пытаясь скрыть собственное убожество.
https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857223108.html
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РИА Новости
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россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле назвали нелепым курьезом идею Зеленского о переименовании России
Песков: идея Зеленского о переименовании России в Московию относится к нелепым курьезам
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Выдвинутую на Украине идею переименовать Россию в Московию можно рассматривать лишь как курьез, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы знаете, это, наверное, относится к таким нелепым курьезам — подобное сообщение или подобное решение. Если не ошибаюсь, уже много было таких шуток на этот счет. Не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать", — сказал он.
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По словам пресс-секретаря президента, к этому следует относиться только с улыбкой.
«
"Российская Федерация, как бы кто бы ее ни называл, она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией", — подчеркнул Песков.
Петиция с требованием переименовать Россию в Московию появилась на сайте президента Украины в ноябре. К середине февраля она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, поэтому Владимир Зеленский
поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" этот вопрос.
По мнению сенатора Григория Карасина, подобные выдумки говорят о прогрессирующем слабоумии киевских пропагандистов. А депутат Госдумы Олег Морозов полагает, что таким образом Украина
только демонстрирует комплекс политического карлика, пытаясь скрыть собственное убожество.
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