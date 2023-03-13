Рейтинг@Mail.ru
МИД обсудил с послом Дании найденный у "Северных потоков" предмет - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 13.03.2023 (обновлено: 23:37 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/rezolyutsiya-1857656073.html
МИД обсудил с послом Дании найденный у "Северных потоков" предмет
МИД обсудил с послом Дании найденный у "Северных потоков" предмет - РИА Новости, 13.03.2023
МИД обсудил с послом Дании найденный у "Северных потоков" предмет
Посол Дании Якоб Хеннингсен ограничился общими словами на встрече, посвященной обнаружению непознанного предмета недалеко от "Северных потоков", приводятся на... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T21:34
2023-03-13T23:37
в мире
россия
оон
северный поток
москва
дания
мария захарова
авария на "северных потоках"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775035854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_329062c933218beae08448a2541d58a5.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Посол Дании Якоб Хеннингсен ограничился общими словами на встрече, посвященной обнаружению непознанного предмета недалеко от "Северных потоков", приводятся на сайте МИД России слова официального представителя ведомства Марии Захаровой.Дипломат напомнила, что датские власти разрешили компании Nord Stream AG провести обследование одной из ниток трубопровода, расположенной в их исключительной экономической зоне. В результате на расстоянии 30 километров от места взрыва был обнаружен предмет, который "не является частью конструкции "Северного потока" и может "представлять собой элемент взрывного устройства"."На прошлой неделе в МИД был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта. Сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом "аспектов безопасности и экономики", фактически ограничившись общими словами", — заявила Захарова.По ее словам, обнаруженная "находка" вновь указывает на необходимость срочно принять резолюцию Совета Безопасности ООН об учреждении независимой международной комиссии для выяснения всех причин теракта на газопроводах. "Уход стран коллективного Запада от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины", — подчеркнула представитель МИД.Россия, в свою очередь, продолжает работу над документом о создании этой комиссии, добавила Захарова.В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. На минувшей неделе газета New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.
https://ria.ru/20230311/sabotazh-1857164776.html
https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857469257.html
https://ria.ru/20230311/tanker-1857160488.html
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
россия
москва
дания
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775035854_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_88469de882803d2ac48d182c92565f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оон, северный поток, москва, дания, мария захарова, авария на "северных потоках", балтийское море, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, ООН, Северный поток, Москва, Дания, Мария Захарова, Авария на "Северных потоках", Балтийское море, Дмитрий Песков, НАТО
МИД обсудил с послом Дании найденный у "Северных потоков" предмет

Представитель МИД Захарова заявила о важности создания комиссии ООН по "Северным потокам"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Посол Дании Якоб Хеннингсен ограничился общими словами на встрече, посвященной обнаружению непознанного предмета недалеко от "Северных потоков", приводятся на сайте МИД России слова официального представителя ведомства Марии Захаровой.
Дипломат напомнила, что датские власти разрешили компании Nord Stream AG провести обследование одной из ниток трубопровода, расположенной в их исключительной экономической зоне. В результате на расстоянии 30 километров от места взрыва был обнаружен предмет, который "не является частью конструкции "Северного потока" и может "представлять собой элемент взрывного устройства".
Место утечки на газопроводе Северный поток
В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки"
11 марта, 02:00
"На прошлой неделе в МИД был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта. Сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом "аспектов безопасности и экономики", фактически ограничившись общими словами", — заявила Захарова.
По ее словам, обнаруженная "находка" вновь указывает на необходимость срочно принять резолюцию Совета Безопасности ООН об учреждении независимой международной комиссии для выяснения всех причин теракта на газопроводах.
"Уход стран коллективного Запада от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины", — подчеркнула представитель МИД.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Историю с "Северными потоками" хотят запутать, считает Патрушев
Вчера, 11:02
Россия, в свою очередь, продолжает работу над документом о создании этой комиссии, добавила Захарова.
В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
СМИ: у мест взрывов на "Северных потоках" стоял танкер под флагом Греции
11 марта, 00:01
На минувшей неделе газета New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
9 февраля, 08:00
 
В миреРоссияООНСеверный потокМоскваДанияМария ЗахароваАвария на "Северных потоках"Балтийское мореДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала