https://ria.ru/20230313/rezolyutsiya-1857656073.html

МИД обсудил с послом Дании найденный у "Северных потоков" предмет

МИД обсудил с послом Дании найденный у "Северных потоков" предмет - РИА Новости, 13.03.2023

МИД обсудил с послом Дании найденный у "Северных потоков" предмет

Посол Дании Якоб Хеннингсен ограничился общими словами на встрече, посвященной обнаружению непознанного предмета недалеко от "Северных потоков", приводятся на... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T21:34

2023-03-13T21:34

2023-03-13T23:37

в мире

россия

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северный поток

москва

дания

мария захарова

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Посол Дании Якоб Хеннингсен ограничился общими словами на встрече, посвященной обнаружению непознанного предмета недалеко от "Северных потоков", приводятся на сайте МИД России слова официального представителя ведомства Марии Захаровой.Дипломат напомнила, что датские власти разрешили компании Nord Stream AG провести обследование одной из ниток трубопровода, расположенной в их исключительной экономической зоне. В результате на расстоянии 30 километров от места взрыва был обнаружен предмет, который "не является частью конструкции "Северного потока" и может "представлять собой элемент взрывного устройства"."На прошлой неделе в МИД был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта. Сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом "аспектов безопасности и экономики", фактически ограничившись общими словами", — заявила Захарова.По ее словам, обнаруженная "находка" вновь указывает на необходимость срочно принять резолюцию Совета Безопасности ООН об учреждении независимой международной комиссии для выяснения всех причин теракта на газопроводах. "Уход стран коллективного Запада от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины", — подчеркнула представитель МИД.Россия, в свою очередь, продолжает работу над документом о создании этой комиссии, добавила Захарова.В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. На минувшей неделе газета New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.

https://ria.ru/20230311/sabotazh-1857164776.html

https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857469257.html

https://ria.ru/20230311/tanker-1857160488.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

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