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Патриарх Кирилл отметил значительный вклад папы Франциска в диалог религий - РИА Новости, 13.03.2023
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Религия
 
19:04 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/religiy-1857625508.html
Патриарх Кирилл отметил значительный вклад папы Франциска в диалог религий
Патриарх Кирилл отметил значительный вклад папы Франциска в диалог религий - РИА Новости, 13.03.2023
Патриарх Кирилл отметил значительный вклад папы Франциска в диалог религий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании папе Римскому Франциску поздравил его с 10-летием избрания предстоятелем Римско-Католической церкви, отметив... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:04
2023-03-13T19:04
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
римско-католическая церковь
московский патриархат
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании папе Римскому Франциску поздравил его с 10-летием избрания предстоятелем Римско-Католической церкви, отметив его значительный вклад в диалог религий, сообщает сайт Московского патриархата."В нынешних сложных обстоятельствах вы вносите значительный вклад в проповедь Евангелия Христова и уделяете внимание развитию межконфессионального взаимодействия", – отмечается в поздравительном послании патриарха.Предстоятель РПЦ выразил уверенность, что "в переживаемые нами трудные времена диалог между религиозными лидерами может принести благие плоды"."Это также способствует объединению усилий людей доброй воли для исцеления ран (Иер. 30, 17) творения Божия", - говорится в послании.Также патриарх Кирилл пожелал папе Франциску крепкого здоровья, душевного мира и неоскудевающей помощи от Христа Спасителя в трудах.
https://radiosputnik.ria.ru/20230313/papa-rimskiy-1857511895.html
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франциск (хорхе марио бергольо), патриарх кирилл (владимир гундяев), римско-католическая церковь, московский патриархат, русская православная церковь, религия
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Римско-католическая церковь, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл отметил значительный вклад папы Франциска в диалог религий

Патриарх Кирилл папе Франциску: Вы вносите значительный вклад в проповедь Евангелия

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании папе Римскому Франциску поздравил его с 10-летием избрания предстоятелем Римско-Католической церкви, отметив его значительный вклад в диалог религий, сообщает сайт Московского патриархата.
"В нынешних сложных обстоятельствах вы вносите значительный вклад в проповедь Евангелия Христова и уделяете внимание развитию межконфессионального взаимодействия", – отмечается в поздравительном послании патриарха.
Предстоятель РПЦ выразил уверенность, что "в переживаемые нами трудные времена диалог между религиозными лидерами может принести благие плоды".
"Это также способствует объединению усилий людей доброй воли для исцеления ран (Иер. 30, 17) творения Божия", - говорится в послании.
Также патриарх Кирилл пожелал папе Франциску крепкого здоровья, душевного мира и неоскудевающей помощи от Христа Спасителя в трудах.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Римско-католическая церковьМосковский ПатриархатРусская православная церковьРелигия
 
 
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