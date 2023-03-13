https://ria.ru/20230313/religiy-1857625508.html

Патриарх Кирилл отметил значительный вклад папы Франциска в диалог религий

Патриарх Кирилл отметил значительный вклад папы Франциска в диалог религий - РИА Новости, 13.03.2023

Патриарх Кирилл отметил значительный вклад папы Франциска в диалог религий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании папе Римскому Франциску поздравил его с 10-летием избрания предстоятелем Римско-Католической церкви, отметив... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:04

2023-03-13T19:04

2023-03-13T19:04

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

римско-католическая церковь

московский патриархат

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании папе Римскому Франциску поздравил его с 10-летием избрания предстоятелем Римско-Католической церкви, отметив его значительный вклад в диалог религий, сообщает сайт Московского патриархата."В нынешних сложных обстоятельствах вы вносите значительный вклад в проповедь Евангелия Христова и уделяете внимание развитию межконфессионального взаимодействия", – отмечается в поздравительном послании патриарха.Предстоятель РПЦ выразил уверенность, что "в переживаемые нами трудные времена диалог между религиозными лидерами может принести благие плоды"."Это также способствует объединению усилий людей доброй воли для исцеления ран (Иер. 30, 17) творения Божия", - говорится в послании.Также патриарх Кирилл пожелал папе Франциску крепкого здоровья, душевного мира и неоскудевающей помощи от Христа Спасителя в трудах.

https://radiosputnik.ria.ru/20230313/papa-rimskiy-1857511895.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

франциск (хорхе марио бергольо), патриарх кирилл (владимир гундяев), римско-католическая церковь, московский патриархат, русская православная церковь, религия