https://ria.ru/20230313/rdkb-1857453292.html
В РДКБ доставили 56 детей из лагерей для беженцев в Сирии
В РДКБ доставили 56 детей из лагерей для беженцев в Сирии - РИА Новости, 13.03.2023
В РДКБ доставили 56 детей из лагерей для беженцев в Сирии
Более 50 российских детей из Сирии, которые находились в лагерях для беженцев, доставлены в РДКБ в Москве, где они пройдут обследование и лечение, сообщила... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:07
2023-03-13T10:07
2023-03-13T10:13
в мире
сирия
москва
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 50 российских детей из Сирии, которые находились в лагерях для беженцев, доставлены в РДКБ в Москве, где они пройдут обследование и лечение, сообщила пресс-служба Минздрава России."Специалисты министерства здравоохранения Российской Федерации, врачи-педиатры и детские реаниматологи выезжали в Сирийскую Арабскую Республику для организации медицинского сопровождения. 56 детей доставлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Каждый ребенок является гражданином Российской Федерации, и к настоящему моменту уже госпитализирован в федеральную клинику", - говорится в сообщении.Ранее дети находились в лагерях для беженцев в Сирии, их доставили в РДКБ для профилактического педиатрического осмотра и проведения диагностических исследований с целью своевременного обнаружения возможных патологий, уточнили в пресс-службе.Состояние поступивших детей оценивается как стабильное, врачи уже провели первичный осмотр и назначали обследование, отметили в Минздраве. В случае необходимости детям будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230312/deti-1857414602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, москва, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
В мире, Сирия, Москва, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В РДКБ доставили 56 детей из лагерей для беженцев в Сирии
В РДКБ доставили 56 российских детей из Сирии, которые находились в лагерях для беженцев
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 50 российских детей из Сирии, которые находились в лагерях для беженцев, доставлены в РДКБ в Москве, где они пройдут обследование и лечение, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Специалисты министерства здравоохранения Российской Федерации, врачи-педиатры и детские реаниматологи выезжали в Сирийскую Арабскую Республику для организации медицинского сопровождения. 56 детей доставлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Каждый ребенок является гражданином Российской Федерации, и к настоящему моменту уже госпитализирован в федеральную клинику", - говорится в сообщении.
Ранее дети находились в лагерях для беженцев в Сирии, их доставили в РДКБ для профилактического педиатрического осмотра и проведения диагностических исследований с целью своевременного обнаружения возможных патологий, уточнили в пресс-службе.
Состояние поступивших детей оценивается как стабильное, врачи уже провели первичный осмотр и назначали обследование, отметили в Минздраве. В случае необходимости детям будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь, добавили в пресс-службе.
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