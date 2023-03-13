https://ria.ru/20230313/rdkb-1857453292.html

В РДКБ доставили 56 детей из лагерей для беженцев в Сирии

В РДКБ доставили 56 детей из лагерей для беженцев в Сирии - РИА Новости, 13.03.2023

В РДКБ доставили 56 детей из лагерей для беженцев в Сирии

Более 50 российских детей из Сирии, которые находились в лагерях для беженцев, доставлены в РДКБ в Москве, где они пройдут обследование и лечение, сообщила... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:07

2023-03-13T10:07

2023-03-13T10:13

в мире

сирия

москва

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 50 российских детей из Сирии, которые находились в лагерях для беженцев, доставлены в РДКБ в Москве, где они пройдут обследование и лечение, сообщила пресс-служба Минздрава России."Специалисты министерства здравоохранения Российской Федерации, врачи-педиатры и детские реаниматологи выезжали в Сирийскую Арабскую Республику для организации медицинского сопровождения. 56 детей доставлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Каждый ребенок является гражданином Российской Федерации, и к настоящему моменту уже госпитализирован в федеральную клинику", - говорится в сообщении.Ранее дети находились в лагерях для беженцев в Сирии, их доставили в РДКБ для профилактического педиатрического осмотра и проведения диагностических исследований с целью своевременного обнаружения возможных патологий, уточнили в пресс-службе.Состояние поступивших детей оценивается как стабильное, врачи уже провели первичный осмотр и назначали обследование, отметили в Минздраве. В случае необходимости детям будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230312/deti-1857414602.html

сирия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, москва, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)