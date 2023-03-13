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Офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят новобранцам расстрелом, заявил пленный - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:35 13.03.2023 (обновлено: 10:22 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/rasstrel-1857428844.html
Офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят новобранцам расстрелом, заявил пленный
Офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят новобранцам расстрелом, заявил пленный - РИА Новости, 13.03.2023
Офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят новобранцам расстрелом, заявил пленный
Офицеры 53 бригады украинской армии, стоящей под Авдеевкой (территория ДНР, находящаяся под контролем Киева), под угрозой расстрела запрещают своим новобранцам... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T04:35
2023-03-13T10:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
киев
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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Офицеры 53 бригады украинской армии, стоящей под Авдеевкой (территория ДНР, находящаяся под контролем Киева), под угрозой расстрела запрещают своим новобранцам отступать с передовых позиций, рассказал корреспонденту РИА Новости украинский военнопленный. "Если будете назад отступать, к нам (к офицерам) на КНП (командно-наблюдательный пункт), говорят: "Будем стрелять"… Хотел пойти в отказ… Срок большой дают. Сказали, что через суд - от 7 до 10 лет. Сказали, что этой ночью или буквально днем на следующий день нас должны сменить. Я (ждал) с тем расчетом, что поменяют - выйду, и там (в тылу) уже меньший срок дают за отказ. То есть, когда с позиций уходишь, то больше, а там уже меньше… И еще офицеры… Если будешь уходить с позиции - будут стрелять… Вот так сказали", - сообщил агентству военнопленный. По его словам, вместе с сослуживцами он был отправлен на передний край укрепрайона, занимаемого 53 бригадой украинских военных под Авдеевкой. До того, как оказаться нас фронте новобранец прошел двухдневный курс подготовки. В плен он попал в районе населенного пункта Водяное на авдеевском направлении в первой декаде марта 2023 года.
донецкая народная республика
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"Два раза свозили на полигон" – украинский пленный о плохой подготовке новобранцев в ВСУ
Украинских новобранцев отправляют на фронт после минимальной подготовки, а заключения медкомиссии военкоматы игнорируют, рассказал РИА Новости боец из 53-й бригады ВСУ, сдавшийся в плен под Авдеевкой. По словам пленного, во время повторной медкомиссии ему сказали, что с его болезнью его вообще не должны комиссовать.
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донецкая народная республика, авдеевка, киев
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Киев
Офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят новобранцам расстрелом, заявил пленный

Пленный заявил, что офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят расстрелом за попытки отступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Офицеры 53 бригады украинской армии, стоящей под Авдеевкой (территория ДНР, находящаяся под контролем Киева), под угрозой расстрела запрещают своим новобранцам отступать с передовых позиций, рассказал корреспонденту РИА Новости украинский военнопленный.
"Если будете назад отступать, к нам (к офицерам) на КНП (командно-наблюдательный пункт), говорят: "Будем стрелять"… Хотел пойти в отказ… Срок большой дают. Сказали, что через суд - от 7 до 10 лет. Сказали, что этой ночью или буквально днем на следующий день нас должны сменить. Я (ждал) с тем расчетом, что поменяют - выйду, и там (в тылу) уже меньший срок дают за отказ. То есть, когда с позиций уходишь, то больше, а там уже меньше… И еще офицеры… Если будешь уходить с позиции - будут стрелять… Вот так сказали", - сообщил агентству военнопленный.
По его словам, вместе с сослуживцами он был отправлен на передний край укрепрайона, занимаемого 53 бригадой украинских военных под Авдеевкой.
«
"Ну мы пришли, и там уже нас начали брать штурмом - и мы сдались. Пытались отстреливаться, но потом мы с молодым хлопчиком - не знаю, как его зовут - говорим: "Давайте в плен сдаваться, потому что жить хотим". И пацаны поддержали нас. Все. Сдались в плен - и все. Вышли с поднятыми руками, без оружия, без БК (боекомплектов). В принципе БК нам мало очень подвозят", - сообщил военнопленный.
До того, как оказаться нас фронте новобранец прошел двухдневный курс подготовки. В плен он попал в районе населенного пункта Водяное на авдеевском направлении в первой декаде марта 2023 года.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаКиев
 
 
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