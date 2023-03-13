https://ria.ru/20230313/rakety-1857615164.html

США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты

США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты - РИА Новости, 13.03.2023

США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты

США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты в рамках бюджета Пентагона на 2024 финансовый год, следует из проекта бюджета Белого дома. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:20

2023-03-13T18:20

2023-03-13T18:30

сша

министерство обороны сша

вашингтон (штат)

ллойд остин

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты в рамках бюджета Пентагона на 2024 финансовый год, следует из проекта бюджета Белого дома."Закупка 24 гиперзвуковых ракет", - указано в статье расходов, опубликованных Пентагоном, в рамках инвестиций в объеме 11 миллиардов долларов на "поставку ряда высоколетального высокоточного оружия".Также минобороны приводит заявление главы ведомства Ллойда Остина о том, что сдерживание остается "краеугольным камнем в обороне" страны.

https://ria.ru/20230310/ssha-1856897858.html

сша

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сша, министерство обороны сша, вашингтон (штат), ллойд остин, в мире