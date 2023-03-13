https://ria.ru/20230313/rakety-1857615164.html
США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты
США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты - РИА Новости, 13.03.2023
США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты
США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты в рамках бюджета Пентагона на 2024 финансовый год, следует из проекта бюджета Белого дома. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:20
2023-03-13T18:20
2023-03-13T18:30
сша
министерство обороны сша
вашингтон (штат)
ллойд остин
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА новости. США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты в рамках бюджета Пентагона на 2024 финансовый год, следует из проекта бюджета Белого дома."Закупка 24 гиперзвуковых ракет", - указано в статье расходов, опубликованных Пентагоном, в рамках инвестиций в объеме 11 миллиардов долларов на "поставку ряда высоколетального высокоточного оружия".Также минобороны приводит заявление главы ведомства Ллойда Остина о том, что сдерживание остается "краеугольным камнем в обороне" страны.
https://ria.ru/20230310/ssha-1856897858.html
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сша, министерство обороны сша, вашингтон (штат), ллойд остин, в мире
США, Министерство обороны США, Вашингтон (штат), Ллойд Остин, В мире
США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты
США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты в рамках бюджета Пентагона на 2024 год