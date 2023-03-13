https://ria.ru/20230313/rabochiy-1857553136.html

В Самаре рабочий погиб из-за падения кабины лифта

В Самаре рабочий погиб из-за падения кабины лифта - РИА Новости, 13.03.2023

В Самаре рабочий погиб из-за падения кабины лифта

Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего, на которого упала кабина лифта в одном из домов в Самаре, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:54

2023-03-13T14:54

2023-03-13T14:54

происшествия

самара

россия

следственный комитет россии (ск рф)

самарская область

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САМАРА, 13 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего, на которого упала кабина лифта в одном из домов в Самаре, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК по региону. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 12 марта в одном из домов на улице Невской. Мужчина осуществлял в шахте работы по замене лифтового оборудования, во время которых на него упала кабина лифта. По информации следствия, от полученных повреждений 22-летний рабочий скончался на месте происшествия. "Советским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230223/spusk-1853979055.html

самара

россия

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф), самарская область