https://ria.ru/20230313/rabochiy-1857553136.html
В Самаре рабочий погиб из-за падения кабины лифта
В Самаре рабочий погиб из-за падения кабины лифта - РИА Новости, 13.03.2023
В Самаре рабочий погиб из-за падения кабины лифта
Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего, на которого упала кабина лифта в одном из домов в Самаре, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:54
2023-03-13T14:54
2023-03-13T14:54
происшествия
самара
россия
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
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САМАРА, 13 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего, на которого упала кабина лифта в одном из домов в Самаре, сообщила в понедельник пресс-служба СУСК по региону. По данным ведомства, инцидент произошел вечером 12 марта в одном из домов на улице Невской. Мужчина осуществлял в шахте работы по замене лифтового оборудования, во время которых на него упала кабина лифта. По информации следствия, от полученных повреждений 22-летний рабочий скончался на месте происшествия. "Советским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230223/spusk-1853979055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф), самарская область
Происшествия, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Самарская область
В Самаре рабочий погиб из-за падения кабины лифта
СК завел дело после гибели рабочего из-за падения кабины лифта в одном из домов в Самаре