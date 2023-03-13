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Российские системы ПВО за сутки сбили 16 украинских дронов и снаряды HIMARS - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 13.03.2023 (обновлено: 14:53 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/pvo-1857541947.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 16 украинских дронов и снаряды HIMARS
Российские системы ПВО за сутки сбили 16 украинских дронов и снаряды HIMARS - РИА Новости, 13.03.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 16 украинских дронов и снаряды HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников, 12 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в понедельник в РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:25
2023-03-13T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сватово
запорожская область
владимир путин
нато
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников, 12 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка Луганской народной республики, Владимировка, Егоровка Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области, Новая Збурьевка, а также Константиновка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 400 украинских военных самолётов, 220 вертолетов, 3401 беспилотный летательный аппарат, 412 зенитных ракетных комплексов, 8280 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4333 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8904 единицы специальной военной автомобильной техники.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, сватово, запорожская область, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сватово, Запорожская область, Владимир Путин, НАТО
Российские системы ПВО за сутки сбили 16 украинских дронов и снаряды HIMARS

Минобороны: российские системы ПВО сбили 16 украинских дронов и 12 снарядов РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezВысокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников, 12 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Сватово, Новоалександровка, Новокраснянка Луганской народной республики, Владимировка, Егоровка Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области, Новая Збурьевка, а также Константиновка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 400 украинских военных самолётов, 220 вертолетов, 3401 беспилотный летательный аппарат, 412 зенитных ракетных комплексов, 8280 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4333 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8904 единицы специальной военной автомобильной техники.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСватовоЗапорожская областьВладимир ПутинНАТО
 
 
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