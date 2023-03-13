https://ria.ru/20230313/putin-1857508137.html

Путин обсудит с Кадыровым развитие Чечни

Путин обсудит с Кадыровым развитие Чечни - РИА Новости, 13.03.2023

Путин обсудит с Кадыровым развитие Чечни

Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова, на встрече обсудят вопросы социально-экономического развития... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:07

2023-03-13T13:07

2023-03-13T13:33

политика

россия

рамзан кадыров

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова, на встрече обсудят вопросы социально-экономического развития региона и результаты прошлого года с учетом специальной военной операции (СВО), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. (Обсудят - ред.) дела Чеченской республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учетом СВО, традиционный набор тем для продолжения диалога с главами регионов российских", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230304/kadyrov-1855822013.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, рамзан кадыров, дмитрий песков, владимир путин