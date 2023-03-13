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Путин обсудит с Кадыровым развитие Чечни - РИА Новости, 13.03.2023
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13:07 13.03.2023 (обновлено: 13:33 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/putin-1857508137.html
Путин обсудит с Кадыровым развитие Чечни
Путин обсудит с Кадыровым развитие Чечни - РИА Новости, 13.03.2023
Путин обсудит с Кадыровым развитие Чечни
Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова, на встрече обсудят вопросы социально-экономического развития... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:07
2023-03-13T13:33
политика
россия
рамзан кадыров
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова, на встрече обсудят вопросы социально-экономического развития региона и результаты прошлого года с учетом специальной военной операции (СВО), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. (Обсудят - ред.) дела Чеченской республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учетом СВО, традиционный набор тем для продолжения диалога с главами регионов российских", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, рамзан кадыров, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин обсудит с Кадыровым развитие Чечни

Президент Путин в понедельник обсудит с Кадыровым развитие Чечни

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова, на встрече обсудят вопросы социально-экономического развития региона и результаты прошлого года с учетом специальной военной операции (СВО), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. (Обсудят - ред.) дела Чеченской республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учетом СВО, традиционный набор тем для продолжения диалога с главами регионов российских", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин встретился с Ахматом Кадыровым - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова
4 марта, 12:28
 
ПолитикаРоссияРамзан КадыровДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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