https://ria.ru/20230313/putin-1857508137.html
Путин обсудит с Кадыровым развитие Чечни
Путин обсудит с Кадыровым развитие Чечни - РИА Новости, 13.03.2023
Путин обсудит с Кадыровым развитие Чечни
Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова, на встрече обсудят вопросы социально-экономического развития... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:07
2023-03-13T13:07
2023-03-13T13:33
политика
россия
рамзан кадыров
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова, на встрече обсудят вопросы социально-экономического развития региона и результаты прошлого года с учетом специальной военной операции (СВО), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. (Обсудят - ред.) дела Чеченской республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учетом СВО, традиционный набор тем для продолжения диалога с главами регионов российских", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230304/kadyrov-1855822013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, рамзан кадыров, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин обсудит с Кадыровым развитие Чечни
Президент Путин в понедельник обсудит с Кадыровым развитие Чечни
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Чечни Рамзана Кадырова, на встрече обсудят вопросы социально-экономического развития региона и результаты прошлого года с учетом специальной военной операции (СВО), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. (Обсудят - ред.) дела Чеченской республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учетом СВО, традиционный набор тем для продолжения диалога с главами регионов российских", - сказал Песков журналистам.
Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова