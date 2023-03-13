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СК проверит данные о сфабрикованности дела против директора школы на Кубани

СК проверит данные о сфабрикованности дела против директора школы на Кубани - РИА Новости, 13.03.2023

СК проверит данные о сфабрикованности дела против директора школы на Кубани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования коррупционного дела в отношении директора школы в городе Горячий... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:02

2023-03-13T17:02

2023-03-13T17:02

россия

происшествия

краснодарский край

горячий ключ

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 13 мар – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования коррупционного дела в отношении директора школы в городе Горячий Ключ после появившихся в сети сведений о сфабрикованности обвинения, сообщается в телеграм-канале СК РФ. По данным ведомства, следователи Кубани возбудили уголовное дело о получении взятки школьным директором города Горячий Ключ на Кубани. В выложенном на YouTube ролике опубликовано обращение фигурантки к председателю СК РФ с просьбой взять под личный контроль обстоятельства, связанные с ее задержанием. Оно содержит доводы о попытках якобы сфабриковать против нее уголовное дело. "Председатель СК России поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Судя по информации в ролике, речь идет о задержании директора СОШ №1 Горячий Ключ, заслуженного учителя России с 45-летним стажем. По словам фигурантки, на данный момент суд назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20230310/draka-1857152276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, краснодарский край, горячий ключ, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)