https://ria.ru/20230313/proverka-1857591960.html
СК проверит данные о сфабрикованности дела против директора школы на Кубани
СК проверит данные о сфабрикованности дела против директора школы на Кубани - РИА Новости, 13.03.2023
СК проверит данные о сфабрикованности дела против директора школы на Кубани
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования коррупционного дела в отношении директора школы в городе Горячий... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:02
2023-03-13T17:02
2023-03-13T17:02
россия
происшествия
краснодарский край
горячий ключ
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
КРАСНОДАР, 13 мар – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования коррупционного дела в отношении директора школы в городе Горячий Ключ после появившихся в сети сведений о сфабрикованности обвинения, сообщается в телеграм-канале СК РФ. По данным ведомства, следователи Кубани возбудили уголовное дело о получении взятки школьным директором города Горячий Ключ на Кубани. В выложенном на YouTube ролике опубликовано обращение фигурантки к председателю СК РФ с просьбой взять под личный контроль обстоятельства, связанные с ее задержанием. Оно содержит доводы о попытках якобы сфабриковать против нее уголовное дело. "Председатель СК России поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Судя по информации в ролике, речь идет о задержании директора СОШ №1 Горячий Ключ, заслуженного учителя России с 45-летним стажем. По словам фигурантки, на данный момент суд назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20230310/draka-1857152276.html
россия
краснодарский край
горячий ключ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, краснодарский край, горячий ключ, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Краснодарский край, Горячий Ключ, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит данные о сфабрикованности дела против директора школы на Кубани
СК проверит сообщения о попытках сфабриковать дело против директора школы в Горячем Ключе