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СК проверит данные о сфабрикованности дела против директора школы на Кубани - РИА Новости, 13.03.2023
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17:02 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/proverka-1857591960.html
СК проверит данные о сфабрикованности дела против директора школы на Кубани
СК проверит данные о сфабрикованности дела против директора школы на Кубани - РИА Новости, 13.03.2023
СК проверит данные о сфабрикованности дела против директора школы на Кубани
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования коррупционного дела в отношении директора школы в городе Горячий... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:02
2023-03-13T17:02
россия
происшествия
краснодарский край
горячий ключ
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 13 мар – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования коррупционного дела в отношении директора школы в городе Горячий Ключ после появившихся в сети сведений о сфабрикованности обвинения, сообщается в телеграм-канале СК РФ. По данным ведомства, следователи Кубани возбудили уголовное дело о получении взятки школьным директором города Горячий Ключ на Кубани. В выложенном на YouTube ролике опубликовано обращение фигурантки к председателю СК РФ с просьбой взять под личный контроль обстоятельства, связанные с ее задержанием. Оно содержит доводы о попытках якобы сфабриковать против нее уголовное дело. "Председатель СК России поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Судя по информации в ролике, речь идет о задержании директора СОШ №1 Горячий Ключ, заслуженного учителя России с 45-летним стажем. По словам фигурантки, на данный момент суд назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20230310/draka-1857152276.html
россия
краснодарский край
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россия, происшествия, краснодарский край, горячий ключ, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Краснодарский край, Горячий Ключ, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит данные о сфабрикованности дела против директора школы на Кубани

СК проверит сообщения о попытках сфабриковать дело против директора школы в Горячем Ключе

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 мар – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования коррупционного дела в отношении директора школы в городе Горячий Ключ после появившихся в сети сведений о сфабрикованности обвинения, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
По данным ведомства, следователи Кубани возбудили уголовное дело о получении взятки школьным директором города Горячий Ключ на Кубани. В выложенном на YouTube ролике опубликовано обращение фигурантки к председателю СК РФ с просьбой взять под личный контроль обстоятельства, связанные с ее задержанием. Оно содержит доводы о попытках якобы сфабриковать против нее уголовное дело.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Судя по информации в ролике, речь идет о задержании директора СОШ №1 Горячий Ключ, заслуженного учителя России с 45-летним стажем. По словам фигурантки, на данный момент суд назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Бастрыкин поручил доложить о расследовании драки школьников в Москве
10 марта, 22:09
 
РоссияПроисшествияКраснодарский крайГорячий КлючАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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