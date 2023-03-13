https://ria.ru/20230313/proverka-1857522463.html
Под Курганом проверяют данные о жестоком обращении с ребенком в детдоме
Под Курганом проверяют данные о жестоком обращении с ребенком в детдоме - РИА Новости, 13.03.2023
Под Курганом проверяют данные о жестоком обращении с ребенком в детдоме
Следственные органы начали проверку после того, как воспитатель Катайского детского дома Курганской области схватила ребенка за волосы и бросила на кровать,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:35
2023-03-13T13:35
2023-03-13T13:35
россия
курган
курганская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар - РИА Новости. Следственные органы начали проверку после того, как воспитатель Катайского детского дома Курганской области схватила ребенка за волосы и бросила на кровать, сообщило в понедельник СУСК РФ по региону. Ранее в социальной сети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, было размещено видео из Катайского детского дома, где женщина поднимает за волосы ребенка и бросает на кровать. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области организована и проводится доследственная проверка по факту применения насилия воспитателем Катайского детского дома к малолетнему ребенку", - говорится в публикации. Уточняется, что в рамках проверки будет дана юридическая оценка законности действий или бездействия должностных лиц, ответственных за условия содержания и воспитания детей в государственном учреждении. В главном управлении соцзащиты населения региона РИА Новости сообщили, что после появления видео ведомство организовало проверку. "Сотрудник учреждения отстранен от работы… Девочка прошла судебно-медицинскую экспертизу в Далматовской центральной районной больнице, телесных повреждений не выявлено. Оперативно с девочкой и вторым ребенком, находившимся в комнате, начали работать психологи", - добавил собеседник агентства. По результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудника учреждения и приняты дальнейшие меры, сообщает управление.
https://ria.ru/20230207/proverka-1850221097.html
https://ria.ru/20221103/detsad-1828858261.html
россия
курган
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курган, курганская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Курган, Курганская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Курганом проверяют данные о жестоком обращении с ребенком в детдоме
СК проверяет инцидент в детдоме под Курганом, где воспитатель схватила ребенка за волосы
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар - РИА Новости.
Следственные органы начали проверку после того, как воспитатель Катайского детского дома Курганской области схватила ребенка за волосы и бросила на кровать, сообщило в понедельник СУСК
РФ по региону.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, было размещено видео из Катайского детского дома, где женщина поднимает за волосы ребенка и бросает на кровать.
В Рязанской области проверят заявление о развратных действиях педагога
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области организована и проводится доследственная проверка по факту применения насилия воспитателем Катайского детского дома к малолетнему ребенку", - говорится в публикации.
Уточняется, что в рамках проверки будет дана юридическая оценка законности действий или бездействия должностных лиц, ответственных за условия содержания и воспитания детей в государственном учреждении.
В главном управлении соцзащиты населения региона РИА Новости сообщили, что после появления видео ведомство организовало проверку. "Сотрудник учреждения отстранен от работы… Девочка прошла судебно-медицинскую экспертизу в Далматовской центральной районной больнице, телесных повреждений не выявлено. Оперативно с девочкой и вторым ребенком, находившимся в комнате, начали работать психологи", - добавил собеседник агентства. По результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудника учреждения и приняты дальнейшие меры, сообщает управление.
В Татарстане уволили воспитателей и заведующую детсада, где били детей