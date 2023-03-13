https://ria.ru/20230313/proverka-1857522463.html

Под Курганом проверяют данные о жестоком обращении с ребенком в детдоме

Под Курганом проверяют данные о жестоком обращении с ребенком в детдоме - РИА Новости, 13.03.2023

Под Курганом проверяют данные о жестоком обращении с ребенком в детдоме

Следственные органы начали проверку после того, как воспитатель Катайского детского дома Курганской области схватила ребенка за волосы и бросила на кровать,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:35

2023-03-13T13:35

2023-03-13T13:35

россия

курган

курганская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар - РИА Новости. Следственные органы начали проверку после того, как воспитатель Катайского детского дома Курганской области схватила ребенка за волосы и бросила на кровать, сообщило в понедельник СУСК РФ по региону. Ранее в социальной сети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, было размещено видео из Катайского детского дома, где женщина поднимает за волосы ребенка и бросает на кровать. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области организована и проводится доследственная проверка по факту применения насилия воспитателем Катайского детского дома к малолетнему ребенку", - говорится в публикации. Уточняется, что в рамках проверки будет дана юридическая оценка законности действий или бездействия должностных лиц, ответственных за условия содержания и воспитания детей в государственном учреждении. В главном управлении соцзащиты населения региона РИА Новости сообщили, что после появления видео ведомство организовало проверку. "Сотрудник учреждения отстранен от работы… Девочка прошла судебно-медицинскую экспертизу в Далматовской центральной районной больнице, телесных повреждений не выявлено. Оперативно с девочкой и вторым ребенком, находившимся в комнате, начали работать психологи", - добавил собеседник агентства. По результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудника учреждения и приняты дальнейшие меры, сообщает управление.

https://ria.ru/20230207/proverka-1850221097.html

https://ria.ru/20221103/detsad-1828858261.html

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курган

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, курган, курганская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)