https://ria.ru/20230313/protsess-1857420877.html
В Германии призвали "запустить мирный процесс" для Украины
В Германии призвали "запустить мирный процесс" для Украины - РИА Новости, 13.03.2023
В Германии призвали "запустить мирный процесс" для Украины
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал "запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T01:19
2023-03-13T01:19
2023-03-13T01:19
в мире
украина
германия
вольфганг ишингер
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал "запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой целью контактной группы. При этом, по его словам, "речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины готовности к переговорам сегодня же". Вместе с тем, уже "давно пора запустить мирный процесс для Украины", считает экс-глава Мюнхенской конференции. Ишингер призвал к созданию контактной группы, которая в дальнейшем сможет "сформировать ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы", когда дело дойдет до возможных переговоров. По замыслу немецкого дипломата, в группу должны войти такие страны, как США, Великобритания, Франция и Германия.
https://ria.ru/20230313/utilizatsiya-1857419683.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, германия, вольфганг ишингер
В мире, Украина, Германия, Вольфганг Ишингер
В Германии призвали "запустить мирный процесс" для Украины
Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер призвал запустить мирный процесс для Украины
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал
"запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой целью контактной группы.
«
"Помимо поставок оружия и финансовой поддержки, мы должны предложить перспективы нарастающему хору критических вопросов в США, а также в Германии", - написал Ишингер в статье для немецкой газеты Tagesspiegel.
При этом, по его словам, "речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины готовности к переговорам сегодня же". Вместе с тем, уже "давно пора запустить мирный процесс для Украины", считает экс-глава Мюнхенской конференции.
Ишингер призвал к созданию контактной группы, которая в дальнейшем сможет "сформировать ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы", когда дело дойдет до возможных переговоров. По замыслу немецкого дипломата, в группу должны войти такие страны, как США, Великобритания, Франция и Германия.
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