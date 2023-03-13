Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали "запустить мирный процесс" для Украины - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/protsess-1857420877.html
В Германии призвали "запустить мирный процесс" для Украины
В Германии призвали "запустить мирный процесс" для Украины - РИА Новости, 13.03.2023
В Германии призвали "запустить мирный процесс" для Украины
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал "запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T01:19
2023-03-13T01:19
в мире
украина
германия
вольфганг ишингер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597733171_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_6bf79ac82ef4eb328815d8f069e9c106.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал "запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой целью контактной группы. При этом, по его словам, "речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины готовности к переговорам сегодня же". Вместе с тем, уже "давно пора запустить мирный процесс для Украины", считает экс-глава Мюнхенской конференции. Ишингер призвал к созданию контактной группы, которая в дальнейшем сможет "сформировать ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы", когда дело дойдет до возможных переговоров. По замыслу немецкого дипломата, в группу должны войти такие страны, как США, Великобритания, Франция и Германия.
https://ria.ru/20230313/utilizatsiya-1857419683.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597733171_179:0:2824:1984_1920x0_80_0_0_40485b5cf373a7128e7b8480311b4156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, вольфганг ишингер
В мире, Украина, Германия, Вольфганг Ишингер
В Германии призвали "запустить мирный процесс" для Украины

Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер призвал запустить мирный процесс для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал "запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой целью контактной группы.
«
"Помимо поставок оружия и финансовой поддержки, мы должны предложить перспективы нарастающему хору критических вопросов в США, а также в Германии", - написал Ишингер в статье для немецкой газеты Tagesspiegel.
При этом, по его словам, "речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины готовности к переговорам сегодня же". Вместе с тем, уже "давно пора запустить мирный процесс для Украины", считает экс-глава Мюнхенской конференции.
Ишингер призвал к созданию контактной группы, которая в дальнейшем сможет "сформировать ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы", когда дело дойдет до возможных переговоров. По замыслу немецкого дипломата, в группу должны войти такие страны, как США, Великобритания, Франция и Германия.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
В США раскрыли реальную причину поставки вооружения Киеву
01:00
 
В миреУкраинаГерманияВольфганг Ишингер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала