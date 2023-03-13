https://ria.ru/20230313/protsess-1857420877.html

В Германии призвали "запустить мирный процесс" для Украины

В Германии призвали "запустить мирный процесс" для Украины - РИА Новости, 13.03.2023

В Германии призвали "запустить мирный процесс" для Украины

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал "запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T01:19

2023-03-13T01:19

2023-03-13T01:19

в мире

украина

германия

вольфганг ишингер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597733171_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_6bf79ac82ef4eb328815d8f069e9c106.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал "запустить мирный процесс" для Украины, отметив необходимость создания с этой целью контактной группы. При этом, по его словам, "речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины готовности к переговорам сегодня же". Вместе с тем, уже "давно пора запустить мирный процесс для Украины", считает экс-глава Мюнхенской конференции. Ишингер призвал к созданию контактной группы, которая в дальнейшем сможет "сформировать ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы", когда дело дойдет до возможных переговоров. По замыслу немецкого дипломата, в группу должны войти такие страны, как США, Великобритания, Франция и Германия.

https://ria.ru/20230313/utilizatsiya-1857419683.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, германия, вольфганг ишингер