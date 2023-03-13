https://ria.ru/20230313/protest-1857565465.html

СМИ рассказали о планируемых протестах в Берлине во время визита Нетаньяху

СМИ рассказали о планируемых протестах в Берлине во время визита Нетаньяху - РИА Новости, 13.03.2023

СМИ рассказали о планируемых протестах в Берлине во время визита Нетаньяху

Тысячи израильтян, проживающих в Берлине, выйдут на массовый протест во время визита в Германию израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, сообщил... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:42

2023-03-13T15:42

2023-03-13T15:42

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берлин (город)

германия

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мар - РИА Новости. Тысячи израильтян, проживающих в Берлине, выйдут на массовый протест во время визита в Германию израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на организаторов акции. "В среду премьер-министр вместо того, чтобы оставаться в Израиле и заниматься кризисом, собирается вылететь в Берлин. Мы будем сопровождать его и там - в Берлине запланированы многотысячные демонстрации," - цитирует Ynet одного из лидеров израильского протестного движения. Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Израиле десятую неделю после объявления вновь назначенным министром юстиции проекта реформы юридической системы страны. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Чета Нетаньяху отправится в Берлин в среду. В программе визита, по сообщениям израильских СМИ, обсуждение более жесткой позиции Германии по Ирану, а также закупки Берлином израильской системы ПРО Arrow.

https://ria.ru/20230312/izrail-1857280717.html

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в мире, берлин (город), германия, израиль