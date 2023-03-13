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Главгосэкспертиза одобрила проект международной станции "Снежинка" в ЯНАО - РИА Новости, 13.03.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:44 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/proekt-1857547728.html
Главгосэкспертиза одобрила проект международной станции "Снежинка" в ЯНАО
Главгосэкспертиза одобрила проект международной станции "Снежинка" в ЯНАО - РИА Новости, 13.03.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект международной станции "Снежинка" в ЯНАО
Главгосэкспертиза одобрила проект международной арктической станции "Снежинка" на Ямале, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:44
2023-03-13T14:44
ямало-ненецкий автономный округ
главгосэкспертиза
дмитрий артюхов
приуральский район
арктика
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 13 мар – РИА Новости. Главгосэкспертиза одобрила проект международной арктической станции "Снежинка" на Ямале, сообщает пресс-служба губернатора региона."Главгосэкспертиза одобрила проект международной арктической научной станции "Снежинка" в Приуральском районе. К строительству планируют приступить в этом году, а начало тестовой эксплуатации намечено на следующий", - говорится в сообщении.Проект единогласно поддержан всеми арктическими странами и включен в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации. "Снежинка" станет первым в мире комплексом подобного класса."Переходим на новый, ключевой этап реализации проекта, совсем скоро начнем строить станцию. На "Снежинке" ученые смогут исследовать изменения климата, состояние вечной мерзлоты, "зеленую" энергетику. Эти знания нужны российской и мировой Арктике для того, чтобы сохранить ее хрупкую природу и при этом обеспечить надежную работу промышленности, строительной сферы и, конечно, комфортную жизнь северян", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.На территории комплекса планируется размещение ветроэнергоустановок, электролизной станции по выработке водорода, помещения электрохимических генераторов, площадки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также систем водоснабжения и водоотведения, мастерских и иных необходимых зданий, сооружений и коммуникаций. Мощность проектируемых ветроэнергоустановок составляет 1050 киловатт, мощность солнечной электростанции – 300 киловатт.Концепция проекта предполагает создание круглогодичного и полностью автономного комплекса на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики."Строительство международной арктической станции "Снежинка" пройдет в два этапа. На первом численность сотрудников составит 20 человек, после ввода в эксплуатацию второго этапа их численность возрастет до 86 человек", – сообщил главный эксперт проекта Павел Самойлов, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20221129/stantsiya-1834969849.html
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главгосэкспертиза, дмитрий артюхов, приуральский район, арктика, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Главгосэкспертиза, Дмитрий Артюхов, Приуральский район, Арктика, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Главгосэкспертиза одобрила проект международной станции "Снежинка" в ЯНАО

© Фото : Правительство ЯНАОГлавгосэкспертиза одобрила проект международной станции "Снежинка" в ЯНАО
Главгосэкспертиза одобрила проект международной станции Снежинка в ЯНАО - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Правительство ЯНАО
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САЛЕХАРД, 13 мар – РИА Новости. Главгосэкспертиза одобрила проект международной арктической станции "Снежинка" на Ямале, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Главгосэкспертиза одобрила проект международной арктической научной станции "Снежинка" в Приуральском районе. К строительству планируют приступить в этом году, а начало тестовой эксплуатации намечено на следующий", - говорится в сообщении.
Проект единогласно поддержан всеми арктическими странами и включен в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации. "Снежинка" станет первым в мире комплексом подобного класса.
"Переходим на новый, ключевой этап реализации проекта, совсем скоро начнем строить станцию. На "Снежинке" ученые смогут исследовать изменения климата, состояние вечной мерзлоты, "зеленую" энергетику. Эти знания нужны российской и мировой Арктике для того, чтобы сохранить ее хрупкую природу и при этом обеспечить надежную работу промышленности, строительной сферы и, конечно, комфортную жизнь северян", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Артюхов: станция "Снежинка" поможет найти ответы на арктические вызовы
29 ноября 2022, 12:12
На территории комплекса планируется размещение ветроэнергоустановок, электролизной станции по выработке водорода, помещения электрохимических генераторов, площадки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также систем водоснабжения и водоотведения, мастерских и иных необходимых зданий, сооружений и коммуникаций. Мощность проектируемых ветроэнергоустановок составляет 1050 киловатт, мощность солнечной электростанции – 300 киловатт.
Концепция проекта предполагает создание круглогодичного и полностью автономного комплекса на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики.
"Строительство международной арктической станции "Снежинка" пройдет в два этапа. На первом численность сотрудников составит 20 человек, после ввода в эксплуатацию второго этапа их численность возрастет до 86 человек", – сообщил главный эксперт проекта Павел Самойлов, которого цитирует пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округГлавгосэкспертизаДмитрий АртюховПриуральский районАрктикаЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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