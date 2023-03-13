https://ria.ru/20230313/primore-1857442753.html

В Приморье три села оказались без транспортного сообщения после снегопада

В Приморье три села оказались без транспортного сообщения после снегопада - РИА Новости, 13.03.2023

В Приморье три села оказались без транспортного сообщения после снегопада

Три села в двух районах Приморья остались без транспортного сообщения после сильного снегопада, сообщил генеральный директор АО "Примавтодор" Алексей Ширшов. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:34

2023-03-13T08:34

2023-03-13T08:34

происшествия

уссурийский городской округ

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Три села в двух районах Приморья остались без транспортного сообщения после сильного снегопада, сообщил генеральный директор АО "Примавтодор" Алексей Ширшов. В воскресенье Приморье накрыл снежный циклон, во многих районах прошел сильный мокрый снег. Месячная норма осадков была превышена во Владивостоке и в других частях региона, рассказали РИА Новости в Примгидромете. Зафиксировано выпадение 20-30 сантиметров снега, в Дальнегорском городском округе - до 50 сантиметров. Несколько поселков и часть Владивостока оставались без света по состоянию на утро понедельника. "Сложная ситуация в Черниговском районе. Там по направлениям на Горный хутор, на Синий Гай, на Грибное сложная ситуация из-за перемётов, там работает техника. Отрезаны село Каленовка в Черниговском районе, оно удалённое, но туда машины пробиваются. В Уссурийском городском округе работает техника по восстановлению дорожного сообщения с Корфовкой и Монакино", - сообщил Ширшов в видеокомментарии, который журналистам предоставили в правительстве Приморья. По его словам, техника также расширяет дорогу на Заречное в Уссурийском городском округе. Ширшов также отметил, что на побережье прошел дождь, а следом снег, ситуация сложная. Работы будут вестись круглосуточно. "Завтра к вечеру дороги приведем в нормативное состояние", - отметил он.

https://ria.ru/20230313/primore-1857426939.html

https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html

уссурийский городской округ

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уссурийский городской округ, приморский край