https://ria.ru/20230313/primore-1857426939.html

В Приморье из-за снегопада отменили местные авиарейсы

В Приморье из-за снегопада отменили местные авиарейсы - РИА Новости, 13.03.2023

В Приморье из-за снегопада отменили местные авиарейсы

Авиарейсы по маршрутам внутри Приморского края отменены в понедельник из-за непогоды, сообщение морским транспортом тоже ограничено, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T04:00

2023-03-13T04:00

2023-03-13T10:18

владивосток

приморский край

дальнегорский городской округ

происшествия

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - РИА Новости. Авиарейсы по маршрутам внутри Приморского края отменены в понедельник из-за непогоды, сообщение морским транспортом тоже ограничено, сообщила пресс-служба регионального правительства. В воскресенье Приморье накрыл снежный циклон, во многих районах прошел сильный мокрый снег. Месячная норма осадков была превышена во Владивостоке и в других частях региона, рассказали РИА Новости в Примгидромете. Зафиксировано выпадение 20-30 сантиметров снега, в Дальнегорском городском округе — до 50 сантиметров. Несколько поселков и часть Владивостока оставались без света по состоянию на утро понедельника. "Из-за неблагоприятных погодных условий отменены авиарейсы по краю", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе добавили, что утренние рейсы морского транспорта на остров Попова и остров Путятина также были отменены. Вечерний переход на остров Попова планируется выполнить как обычно. Электрички в регионе курсируют без изменений, как и междугородние автобусы, кроме маршрута №603 " Находка – Преображение – Находка". По прогнозу, в течение понедельника на северо-востоке края сохранится сильный снег. На остальной территории Приморья – небольшой снег, сильный ветер, на дорогах гололедица и снежный накат.

https://ria.ru/20230313/vladivostok-1857425355.html

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владивосток

приморский край

дальнегорский городской округ

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владивосток, приморский край, дальнегорский городской округ, происшествия, новости - туризм