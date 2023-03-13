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В Приморье из-за снегопада отменили местные авиарейсы - РИА Новости, 13.03.2023
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04:00 13.03.2023 (обновлено: 10:18 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/primore-1857426939.html
В Приморье из-за снегопада отменили местные авиарейсы
В Приморье из-за снегопада отменили местные авиарейсы - РИА Новости, 13.03.2023
В Приморье из-за снегопада отменили местные авиарейсы
Авиарейсы по маршрутам внутри Приморского края отменены в понедельник из-за непогоды, сообщение морским транспортом тоже ограничено, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T04:00
2023-03-13T10:18
владивосток
приморский край
дальнегорский городской округ
происшествия
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - РИА Новости. Авиарейсы по маршрутам внутри Приморского края отменены в понедельник из-за непогоды, сообщение морским транспортом тоже ограничено, сообщила пресс-служба регионального правительства. В воскресенье Приморье накрыл снежный циклон, во многих районах прошел сильный мокрый снег. Месячная норма осадков была превышена во Владивостоке и в других частях региона, рассказали РИА Новости в Примгидромете. Зафиксировано выпадение 20-30 сантиметров снега, в Дальнегорском городском округе — до 50 сантиметров. Несколько поселков и часть Владивостока оставались без света по состоянию на утро понедельника. "Из-за неблагоприятных погодных условий отменены авиарейсы по краю", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе добавили, что утренние рейсы морского транспорта на остров Попова и остров Путятина также были отменены. Вечерний переход на остров Попова планируется выполнить как обычно. Электрички в регионе курсируют без изменений, как и междугородние автобусы, кроме маршрута №603 " Находка – Преображение – Находка". По прогнозу, в течение понедельника на северо-востоке края сохранится сильный снег. На остальной территории Приморья – небольшой снег, сильный ветер, на дорогах гололедица и снежный накат.
https://ria.ru/20230313/vladivostok-1857425355.html
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владивосток, приморский край, дальнегорский городской округ, происшествия, новости - туризм
Владивосток, Приморский край, Дальнегорский городской округ, Происшествия, Новости - Туризм
В Приморье из-за снегопада отменили местные авиарейсы

В Приморье в понедельник отменили местные авиарейсы из-за сильного снегопада

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкТу-204-300 авиакомпании "Владивосток Авиа"
Ту-204-300 авиакомпании Владивосток Авиа - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Ту-204-300 авиакомпании "Владивосток Авиа". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - РИА Новости. Авиарейсы по маршрутам внутри Приморского края отменены в понедельник из-за непогоды, сообщение морским транспортом тоже ограничено, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В воскресенье Приморье накрыл снежный циклон, во многих районах прошел сильный мокрый снег. Месячная норма осадков была превышена во Владивостоке и в других частях региона, рассказали РИА Новости в Примгидромете. Зафиксировано выпадение 20-30 сантиметров снега, в Дальнегорском городском округе — до 50 сантиметров. Несколько поселков и часть Владивостока оставались без света по состоянию на утро понедельника.
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"Из-за неблагоприятных погодных условий отменены авиарейсы по краю", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что утренние рейсы морского транспорта на остров Попова и остров Путятина также были отменены. Вечерний переход на остров Попова планируется выполнить как обычно. Электрички в регионе курсируют без изменений, как и междугородние автобусы, кроме маршрута №603 " Находка – Преображение – Находка".
По прогнозу, в течение понедельника на северо-востоке края сохранится сильный снег. На остальной территории Приморья – небольшой снег, сильный ветер, на дорогах гололедица и снежный накат.
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ВладивостокПриморский крайДальнегорский городской округПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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