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В Приморье почти 1,5 тысячи человек остаются без света из-за аварии - РИА Новости, 13.03.2023
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02:14 13.03.2023 (обновлено: 02:18 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/primore-1857422984.html
В Приморье почти 1,5 тысячи человек остаются без света из-за аварии
В Приморье почти 1,5 тысячи человек остаются без света из-за аварии - РИА Новости, 13.03.2023
В Приморье почти 1,5 тысячи человек остаются без света из-за аварии
Около 1,5 тысячи жителей трех сел Приморского края остаются без света из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T02:14
2023-03-13T02:18
происшествия
жкх
владивосток
спасск-дальний
уссурийск
константин шестаков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Около 1,5 тысячи жителей трех сел Приморского края остаются без света из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что с 12.43 (05.43 мск) более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за аварии на участке высоковольтной линии "Давыдовка - Барабаш - Славянка", энергетики устраняют аварию. Надзорное ведомство взяло на контроль восстановление электроснабжения. Представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) рассказал РИА Новости, что энергетики частично восстановили электроснабжение после аварии, вызванной непогодой. "Около 1,5 тысячи человек в (селах) Береговое, Занадворовка и Кравцовка остаются без света из-за аварии. До 12 часов (05.00 мск) понедельника планируется полностью восстановить электроснабжение", - сообщил собеседник агентства. По данным ДРСК, на линии "Давыдовка - Барабаш - Славянка № 2" обнаружено повреждение "в пролётах опор с проводом на земле", в зоне поймы реки. Работу осложняют погодные условия и дорожная обстановка. На помощь направлены дополнительные аварийные бригады энергетиков и техника повышенной проходимости из Спасска-Дальнего и Уссурийска. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Сообщалось, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, порывы ветра могут достигать до 27 метров в секунду. В воскресенье большегрузам запретили въезд во Владивосток из-за снегопада, также закрыли движение для всех видов транспорта на одном из самых крутых спусков Владивостока - на улице Капитана Шефнера, посты ГИБДД выставлены на основных въездах в город. На дорогах работают 154 спецмашины муниципального предприятия "Содержание городских территорий". Власти Владивостока сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта.
https://ria.ru/20230312/kharkov-1857325318.html
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происшествия, жкх, владивосток, спасск-дальний, уссурийск, константин шестаков
Происшествия, ЖКХ, Владивосток, Спасск-Дальний, Уссурийск, Константин Шестаков
В Приморье почти 1,5 тысячи человек остаются без света из-за аварии

Почти 1,5 тысячи человек в трех селах Приморья остаются без света из-за аварии

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанк ЛЭП в Приморье
 ЛЭП в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ЛЭП в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Около 1,5 тысячи жителей трех сел Приморского края остаются без света из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.
В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что с 12.43 (05.43 мск) более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за аварии на участке высоковольтной линии "Давыдовка - Барабаш - Славянка", энергетики устраняют аварию. Надзорное ведомство взяло на контроль восстановление электроснабжения. Представитель Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) рассказал РИА Новости, что энергетики частично восстановили электроснабжение после аварии, вызванной непогодой.
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"Около 1,5 тысячи человек в (селах) Береговое, Занадворовка и Кравцовка остаются без света из-за аварии. До 12 часов (05.00 мск) понедельника планируется полностью восстановить электроснабжение", - сообщил собеседник агентства.
По данным ДРСК, на линии "Давыдовка - Барабаш - Славянка № 2" обнаружено повреждение "в пролётах опор с проводом на земле", в зоне поймы реки. Работу осложняют погодные условия и дорожная обстановка. На помощь направлены дополнительные аварийные бригады энергетиков и техника повышенной проходимости из Спасска-Дальнего и Уссурийска.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Сообщалось, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, порывы ветра могут достигать до 27 метров в секунду.
В воскресенье большегрузам запретили въезд во Владивосток из-за снегопада, также закрыли движение для всех видов транспорта на одном из самых крутых спусков Владивостока - на улице Капитана Шефнера, посты ГИБДД выставлены на основных въездах в город. На дорогах работают 154 спецмашины муниципального предприятия "Содержание городских территорий". Власти Владивостока сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта.
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