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В Омске вынесли приговор пастору, вводившему прихожан в транс - РИА Новости, 13.03.2023
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13:12 13.03.2023 (обновлено: 13:22 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/prigovor-1857510983.html
В Омске вынесли приговор пастору, вводившему прихожан в транс
В Омске вынесли приговор пастору, вводившему прихожан в транс - РИА Новости, 13.03.2023
В Омске вынесли приговор пастору, вводившему прихожан в транс
Кировский суд Омска приговорил к 1,5 годам колонии протестантского пастора, признанного виновным в руководстве деструктивным культом, где людей вводили в транс, РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:12
2023-03-13T13:22
омск
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ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Кировский суд Омска приговорил к 1,5 годам колонии протестантского пастора, признанного виновным в руководстве деструктивным культом, где людей вводили в транс, сообщает в понедельник областная прокуратура. Речь о пасторе Церкви евангельских христиан "Новое Творение" Станиславе Москвитине: 55-летний клирик признан виновным в "создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами". Как выяснил суд, пастор вводил прихожан в транс с помощью гипноза и собирал с них пожертвования. Применял он и различные психологические техники воздействия. Ранее Москвитин был обычным прихожанином, позже его заметили в руководстве церкви и пригласили на обучение, после чего он стал проповедовать. В 2021 году им заинтересовались в омском УФСБ. "Судом установлено, что в 2016 году данный гражданин создал в городе Омске религиозную организацию "Церковь Евангельских христиан "Новое Творение", после чего стал проводить богослужения, в ходе которых использовал технологии психологического воздействия, повлиявшие на психическое здоровье потерпевших", - говорится в релизе прокуратуры.​ Как рассказали РИА Новости источники в силовых структурах, на каждое заседание суда вместе с Москвитиным приходили его прихожане, некоторые из которых даже расплакались, когда услышали приговор. "Он постоянно говорил, что видит ангелов, общается с ними. Что они ему советы дают. Он и ученикам своим обещал, что, если они его будут слушаться, тоже ангелов увидят. Ну и говорил, что болезни лечит своими проповедями", - рассказал источник. Суд приговорил его к 1,5 годам исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора пастор был взят под стражу в зале суда. Сам Москвитин свою вину не признал, сообщив, что будет обжаловать приговор, а сам он никогда не использовал гипноза, считая его "демоническим явлением".
https://ria.ru/20221217/sekta-1839339960.html
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омск
Омск
В Омске вынесли приговор пастору, вводившему прихожан в транс

Кировский суд Омска приговорил пастора, вводившего прихожан в транс, к 1,5 года колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Кировский суд Омска приговорил к 1,5 годам колонии протестантского пастора, признанного виновным в руководстве деструктивным культом, где людей вводили в транс, сообщает в понедельник областная прокуратура.
Речь о пасторе Церкви евангельских христиан "Новое Творение" Станиславе Москвитине: 55-летний клирик признан виновным в "создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами". Как выяснил суд, пастор вводил прихожан в транс с помощью гипноза и собирал с них пожертвования.
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Применял он и различные психологические техники воздействия. Ранее Москвитин был обычным прихожанином, позже его заметили в руководстве церкви и пригласили на обучение, после чего он стал проповедовать. В 2021 году им заинтересовались в омском УФСБ.
"Судом установлено, что в 2016 году данный гражданин создал в городе Омске религиозную организацию "Церковь Евангельских христиан "Новое Творение", после чего стал проводить богослужения, в ходе которых использовал технологии психологического воздействия, повлиявшие на психическое здоровье потерпевших", - говорится в релизе прокуратуры.​
Как рассказали РИА Новости источники в силовых структурах, на каждое заседание суда вместе с Москвитиным приходили его прихожане, некоторые из которых даже расплакались, когда услышали приговор.
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"Он постоянно говорил, что видит ангелов, общается с ними. Что они ему советы дают. Он и ученикам своим обещал, что, если они его будут слушаться, тоже ангелов увидят. Ну и говорил, что болезни лечит своими проповедями", - рассказал источник.
Суд приговорил его к 1,5 годам исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора пастор был взят под стражу в зале суда. Сам Москвитин свою вину не признал, сообщив, что будет обжаловать приговор, а сам он никогда не использовал гипноза, считая его "демоническим явлением".
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