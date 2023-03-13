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Минобороны ПМР опровергло сообщения о призыве студентов на военные сборы - РИА Новости, 13.03.2023
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14:30 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/pridnestrove-1857543490.html
Минобороны ПМР опровергло сообщения о призыве студентов на военные сборы
Минобороны ПМР опровергло сообщения о призыве студентов на военные сборы - РИА Новости, 13.03.2023
Минобороны ПМР опровергло сообщения о призыве студентов на военные сборы
Министерство обороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики в понедельник опровергло сообщения о привлечении на военные сборы студентов. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:30
2023-03-13T14:30
в мире
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики в понедельник опровергло сообщения о привлечении на военные сборы студентов. Как указывается в сообщении пресс-службы ведомства, в последнее время в различных социальных медиа распространяется дезинформация о якобы направляемых от имени военных комиссариатов минобороны ПМР повестках и обращениях "о привлечении к сборам студентов". "Данная информация не соответствует действительности и является очередным фейком. Официальными лицами министерства обороны подобные "документы" не изготавливались и не направлялись", - говорится в сообщении пресс-службы. На минувшей неделе министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц непризнанной ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230303/arsenal-1855723092.html
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в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия
Минобороны ПМР опровергло сообщения о призыве студентов на военные сборы

Минобороны Приднестровья назвало фейком сообщения о привлечении студентов к военным сборам

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики в понедельник опровергло сообщения о привлечении на военные сборы студентов.
Как указывается в сообщении пресс-службы ведомства, в последнее время в различных социальных медиа распространяется дезинформация о якобы направляемых от имени военных комиссариатов минобороны ПМР повестках и обращениях "о привлечении к сборам студентов".
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"Данная информация не соответствует действительности и является очередным фейком. Официальными лицами министерства обороны подобные "документы" не изготавливались и не направлялись", - говорится в сообщении пресс-службы.
На минувшей неделе министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц непризнанной ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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