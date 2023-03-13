Минобороны ПМР опровергло сообщения о призыве студентов на военные сборы
Минобороны Приднестровья назвало фейком сообщения о привлечении студентов к военным сборам
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики в понедельник опровергло сообщения о привлечении на военные сборы студентов.
Как указывается в сообщении пресс-службы ведомства, в последнее время в различных социальных медиа распространяется дезинформация о якобы направляемых от имени военных комиссариатов минобороны ПМР повестках и обращениях "о привлечении к сборам студентов".
"Данная информация не соответствует действительности и является очередным фейком. Официальными лицами министерства обороны подобные "документы" не изготавливались и не направлялись", - говорится в сообщении пресс-службы.
На минувшей неделе министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц непризнанной ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.