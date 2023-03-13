https://ria.ru/20230313/pridnestrove-1857543490.html

Минобороны ПМР опровергло сообщения о призыве студентов на военные сборы

Минобороны ПМР опровергло сообщения о призыве студентов на военные сборы - РИА Новости, 13.03.2023

Минобороны ПМР опровергло сообщения о призыве студентов на военные сборы

Министерство обороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики в понедельник опровергло сообщения о привлечении на военные сборы студентов. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:30

2023-03-13T14:30

2023-03-13T14:30

в мире

приднестровская молдавская республика

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_0:83:3202:1884_1920x0_80_0_0_797f7e1b70edad0a40221cb1587dce13.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики в понедельник опровергло сообщения о привлечении на военные сборы студентов. Как указывается в сообщении пресс-службы ведомства, в последнее время в различных социальных медиа распространяется дезинформация о якобы направляемых от имени военных комиссариатов минобороны ПМР повестках и обращениях "о привлечении к сборам студентов". "Данная информация не соответствует действительности и является очередным фейком. Официальными лицами министерства обороны подобные "документы" не изготавливались и не направлялись", - говорится в сообщении пресс-службы. На минувшей неделе министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц непризнанной ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке теракта задержаны и дают признательные показания. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230303/arsenal-1855723092.html

https://ria.ru/20230303/pridnestrove-1855614957.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия