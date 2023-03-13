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Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета - РИА Новости, 13.03.2023
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11:19 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/preparat-1857474910.html
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета - РИА Новости, 13.03.2023
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета
Росздравнадзор проверит информацию о завышении аптеками цен на препарат от диабета, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:19
2023-03-13T11:19
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию о завышении аптеками цен на препарат от диабета, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее газета "Известия" сообщила, что правоохранительные органы обнаружили сеть аптек, которые по завышенным в 2–3 раза ценам торгуют препаратом от диабета - "Оземпик" входит в перечень жизненно важных лекарств и должен отпускаться не дороже 7,7 тысячи рублей, но некоторые организации предлагали его за 17–20 тысяч. "Росздравнадзор проведёт проверку по изложенной в СМИ информации. Ко всем нарушителям, продававшим лекарства из перечня ЖНВЛП по завышенным ценам, будут приняты строгие меры в рамках существующего законодательства", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета

Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на жизненно важный препарат от диабета

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию о завышении аптеками цен на препарат от диабета, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что правоохранительные органы обнаружили сеть аптек, которые по завышенным в 2–3 раза ценам торгуют препаратом от диабета - "Оземпик" входит в перечень жизненно важных лекарств и должен отпускаться не дороже 7,7 тысячи рублей, но некоторые организации предлагали его за 17–20 тысяч.
"Росздравнадзор проведёт проверку по изложенной в СМИ информации. Ко всем нарушителям, продававшим лекарства из перечня ЖНВЛП по завышенным ценам, будут приняты строгие меры в рамках существующего законодательства", - говорится в сообщении.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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