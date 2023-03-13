https://ria.ru/20230313/preparat-1857474910.html
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета - РИА Новости, 13.03.2023
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета
Росздравнадзор проверит информацию о завышении аптеками цен на препарат от диабета, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:19
2023-03-13T11:19
2023-03-13T11:19
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9239f413063c691e95dd5f26f2c0b01e.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию о завышении аптеками цен на препарат от диабета, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее газета "Известия" сообщила, что правоохранительные органы обнаружили сеть аптек, которые по завышенным в 2–3 раза ценам торгуют препаратом от диабета - "Оземпик" входит в перечень жизненно важных лекарств и должен отпускаться не дороже 7,7 тысячи рублей, но некоторые организации предлагали его за 17–20 тысяч. "Росздравнадзор проведёт проверку по изложенной в СМИ информации. Ко всем нарушителям, продававшим лекарства из перечня ЖНВЛП по завышенным ценам, будут приняты строгие меры в рамках существующего законодательства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230307/lekarstva-1856354776.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_176:225:2607:2048_1920x0_80_0_0_a164feabada2b10d3f1bccff94f3fe35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на жизненно важный препарат от диабета
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию о завышении аптеками цен на препарат от диабета, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что правоохранительные органы обнаружили сеть аптек, которые по завышенным в 2–3 раза ценам торгуют препаратом от диабета - "Оземпик" входит в перечень жизненно важных лекарств и должен отпускаться не дороже 7,7 тысячи рублей, но некоторые организации предлагали его за 17–20 тысяч.
"Росздравнадзор проведёт проверку по изложенной в СМИ информации. Ко всем нарушителям, продававшим лекарства из перечня ЖНВЛП по завышенным ценам, будут приняты строгие меры в рамках существующего законодательства", - говорится в сообщении.
Путин поручил до апреля рассмотреть меры поддержки производителей лекарств