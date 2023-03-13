https://ria.ru/20230313/preparat-1857474910.html

Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета

Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета - РИА Новости, 13.03.2023

Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета

Росздравнадзор проверит информацию о завышении аптеками цен на препарат от диабета, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:19

2023-03-13T11:19

2023-03-13T11:19

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию о завышении аптеками цен на препарат от диабета, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее газета "Известия" сообщила, что правоохранительные органы обнаружили сеть аптек, которые по завышенным в 2–3 раза ценам торгуют препаратом от диабета - "Оземпик" входит в перечень жизненно важных лекарств и должен отпускаться не дороже 7,7 тысячи рублей, но некоторые организации предлагали его за 17–20 тысяч. "Росздравнадзор проведёт проверку по изложенной в СМИ информации. Ко всем нарушителям, продававшим лекарства из перечня ЖНВЛП по завышенным ценам, будут приняты строгие меры в рамках существующего законодательства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230307/lekarstva-1856354776.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)