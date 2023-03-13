https://ria.ru/20230313/premer-1857437311.html

Новый премьер Госсовета Китая выступил за сотрудничество с США

Новый премьер Госсовета Китая выступил за сотрудничество с США - РИА Новости, 13.03.2023

Новый премьер Госсовета Китая выступил за сотрудничество с США

Китай и США должны сотрудничать, сдерживание и давление не выгодно ни одной из сторон, заявил на пресс-конференции в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T07:22

2023-03-13T07:22

2023-03-13T10:48

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китай

сша

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ПЕКИН, 13 мар — РИА Новости. Китай и США должны сотрудничать, сдерживание и давление не выгодно ни одной из сторон, заявил на пресс-конференции в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Китай и США могут сотрудничать, Китай и США должны сотрудничать, Китай и США имеют большой потенциал для сотрудничества, а сдерживание и подавление никому не принесут пользы", — заявил Ли Цян на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. Он отметил, что тема разрыва экономических связей Китая и США периодически подогревается, однако непонятно, кто в конечном итоге действительно извлекает выгоду из этой шумихи. По его словам, экономики двух стран взаимодополняемы, поэтому развитие каждой из них выгодно для противоположной стороны. Первая сессия ВСНП 14-го созыва завершилась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине. В работе ежегодной сессии, которая открылась 5 марта, приняли участие около трех тысяч делегатов со всей страны. За прошедшую неделю делегаты заслушали и одобрили ряд документов, определяющих план развития страны на ближайший год, а также избрали руководство страны, в том числе председателя КНР, новых премьера Госсовета и министра обороны.

https://ria.ru/20230313/si-1857431110.html

https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html

китай

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в мире, китай, сша, пекин, всекитайское собрание народных представителей