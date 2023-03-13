Новый премьер Госсовета Китая выступил за сотрудничество с США
Ли Цян: Китай и США должны сотрудничать, сдерживание и давление не выгодно никому
© AP Photo / Mark SchiefelbeinНовоизбранный премьер госсовета КНР Ли Цян приносит присягу во время вступления в должность
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Новоизбранный премьер госсовета КНР Ли Цян приносит присягу во время вступления в должность. Архивное фото
ПЕКИН, 13 мар — РИА Новости. Китай и США должны сотрудничать, сдерживание и давление не выгодно ни одной из сторон, заявил на пресс-конференции в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян.
"Китай и США могут сотрудничать, Китай и США должны сотрудничать, Китай и США имеют большой потенциал для сотрудничества, а сдерживание и подавление никому не принесут пользы", — заявил Ли Цян на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.
Он отметил, что тема разрыва экономических связей Китая и США периодически подогревается, однако непонятно, кто в конечном итоге действительно извлекает выгоду из этой шумихи.
По его словам, экономики двух стран взаимодополняемы, поэтому развитие каждой из них выгодно для противоположной стороны.
Первая сессия ВСНП 14-го созыва завершилась в понедельник в Доме народных собраний в Пекине. В работе ежегодной сессии, которая открылась 5 марта, приняли участие около трех тысяч делегатов со всей страны. За прошедшую неделю делегаты заслушали и одобрили ряд документов, определяющих план развития страны на ближайший год, а также избрали руководство страны, в том числе председателя КНР, новых премьера Госсовета и министра обороны.