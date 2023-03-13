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Пожарные локализовали пожар на складе в Одинцово - РИА Новости, 13.03.2023
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05:44 13.03.2023 (обновлено: 06:02 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/pozhar-1857431840.html
Пожарные локализовали пожар на складе в Одинцово
Пожарные локализовали пожар на складе в Одинцово - РИА Новости, 13.03.2023
Пожарные локализовали пожар на складе в Одинцово
Спасатели локализовали пожар на складе в подмосковном Одинцово на площади 4320 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T05:44
2023-03-13T06:02
происшествия
одинцово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе в подмосковном Одинцово на площади 4320 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Одинцово на площади 1750 квадратных метров. Позже в пресс-службе МЧС России отмечали, что возгорание произошло на складе, его площадь выросла сначала до 3000 тысяч квадратных метров, затем до 4320, зафиксировано обрушение на площади 2000 тысяч "квадратов". Данных о пострадавших не поступало."В 05.30 пожар локализован на площади 4320 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.
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происшествия, одинцово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Одинцово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные локализовали пожар на складе в Одинцово

МЧС: пожарные локализовали пожар на складе в Одинцово на 4320 квадратных метрах

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе в подмосковном Одинцово на площади 4320 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Одинцово на площади 1750 квадратных метров. Позже в пресс-службе МЧС России отмечали, что возгорание произошло на складе, его площадь выросла сначала до 3000 тысяч квадратных метров, затем до 4320, зафиксировано обрушение на площади 2000 тысяч "квадратов". Данных о пострадавших не поступало.
"В 05.30 пожар локализован на площади 4320 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.
 
ПроисшествияОдинцовоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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