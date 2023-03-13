https://ria.ru/20230313/pozhar-1857429482.html

В нежилом здании в Одинцово произошел пожар

В нежилом здании в Одинцово произошел пожар - РИА Новости, 13.03.2023

В нежилом здании в Одинцово произошел пожар

Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Одинцово на площади 1750 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T04:54

2023-03-13T04:54

2023-03-13T04:54

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

коммерческая недвижимость

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Одинцово на площади 1750 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области. "В 3.20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Одинцово, улица Зеленая, дом 10. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения возгорание внутри здания на площади 1750 квадратных метров", - говорится в сообщении. По информации ведомства, к тушению привлечены две единицы техники и семь человек.

https://ria.ru/20230311/pozhar-1857253838.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)