https://ria.ru/20230313/pozhar-1857429482.html
В нежилом здании в Одинцово произошел пожар
В нежилом здании в Одинцово произошел пожар - РИА Новости, 13.03.2023
В нежилом здании в Одинцово произошел пожар
Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Одинцово на площади 1750 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T04:54
2023-03-13T04:54
2023-03-13T04:54
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Одинцово на площади 1750 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области. "В 3.20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Одинцово, улица Зеленая, дом 10. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения возгорание внутри здания на площади 1750 квадратных метров", - говорится в сообщении. По информации ведомства, к тушению привлечены две единицы техники и семь человек.
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Коммерческая недвижимость, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В нежилом здании в Одинцово произошел пожар
В нежилом здании в Одинцово произошел пожар на площади 1750 квадратных метров