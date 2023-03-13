https://ria.ru/20230313/potoki-1857458155.html
Украине было ни к чему взрывать "Северные потоки", заявил Патрушев
Украине было ни к чему взрывать "Северные потоки", заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2023
Украине было ни к чему взрывать "Северные потоки", заявил Патрушев
Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения "Северных потоков", заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:34
2023-03-13T10:34
2023-03-13T11:03
в мире
россия
германия
украина
цены на нефть
николай патрушев
северный поток
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856588361_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_c1c328a0e3d1d0bf3d1388e1013daa39.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения "Северных потоков", заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Германия же, по мнению Патрушева, понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет немецкую экономику к упадку. "При этом в Берлине хорошо знают, что тесная экономическая кооперация Германии и России никогда не устраивала Вашингтон и Лондон", — добавил он. По словам секретаря Собвеза, США заставляют немецкие власти "идти на поводу у выгодной Вашингтону версии". Патрушев отметил, что считает современное германское государство несамостоятельным и напомнил, что американцы держат в ФРГ 35-тысячный воинский контингент.Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым взрыв организовала некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.
https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857458476.html
https://ria.ru/20230310/terakt-1857080233.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856588361_98:0:1921:1367_1920x0_80_0_0_e7df37ecfd083b48aeca44e76ad7ca5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, украина, цены на нефть, николай патрушев, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Германия, Украина, Цены на нефть, Николай Патрушев, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Украине было ни к чему взрывать "Северные потоки", заявил Патрушев
Патрушев: Украина ничего не приобрела и не потеряла от подрыва "Северных потоков"
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения "Северных потоков", заявил
секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
«
"Следующий вопрос: выгодны ли взрывы Украине или Германии
? Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине
с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", — сказал он в интервью изданию "Аргументы и факты".
Германия же, по мнению Патрушева, понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет немецкую экономику к упадку.
"При этом в Берлине хорошо знают, что тесная экономическая кооперация Германии и России никогда не устраивала Вашингтон
и Лондон", — добавил он.
По словам секретаря Собвеза, США заставляют немецкие власти "идти на поводу у выгодной Вашингтону версии". Патрушев отметил, что считает современное германское государство несамостоятельным и напомнил, что американцы держат в ФРГ 35-тысячный воинский контингент.
Патрушев: Россия настаивает на участии в следствии по "Северным потокам"
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу
— "Северном потоке" и "Северном потоке — 2
". Германия, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура
России инициировала дело об акте международного терроризма.
Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым взрыв организовала некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.
Зеленский утверждает, что Киев не причастен к подрыву "Северных потоков"