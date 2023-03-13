https://ria.ru/20230313/potoki-1857458155.html

Украине было ни к чему взрывать "Северные потоки", заявил Патрушев

Украине было ни к чему взрывать "Северные потоки", заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2023

Украине было ни к чему взрывать "Северные потоки", заявил Патрушев

Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения "Северных потоков", заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:34

2023-03-13T10:34

2023-03-13T11:03

в мире

россия

германия

украина

цены на нефть

николай патрушев

северный поток

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856588361_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_c1c328a0e3d1d0bf3d1388e1013daa39.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения "Северных потоков", заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Германия же, по мнению Патрушева, понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведет немецкую экономику к упадку. "При этом в Берлине хорошо знают, что тесная экономическая кооперация Германии и России никогда не устраивала Вашингтон и Лондон", — добавил он. По словам секретаря Собвеза, США заставляют немецкие власти "идти на поводу у выгодной Вашингтону версии". Патрушев отметил, что считает современное германское государство несамостоятельным и напомнил, что американцы держат в ФРГ 35-тысячный воинский контингент.Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Газета New York Times ранее сообщила о наличии разведданных, согласно которым взрыв организовала некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкая газета Zeit писала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам.

https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857458476.html

https://ria.ru/20230310/terakt-1857080233.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, германия, украина, цены на нефть, николай патрушев, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"