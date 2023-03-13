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Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 13.03.2023
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла удары по подразделениям противника в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:17
2023-03-13T14:17
2023-03-13T14:26
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла удары по подразделениям противника в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя, Полтавки и Щербаков на Запорожье, в результате общие потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направления уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
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в мире, киев, россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Минобороны: Киев за сутки потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях