Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 13.03.2023 (обновлено: 14:26 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/poteri-1857539199.html
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 13.03.2023
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла удары по подразделениям противника в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:17
2023-03-13T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_d6d41e2a2d15ff25182962b85b927b5f.jpg
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла удары по подразделениям противника в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя, Полтавки и Щербаков на Запорожье, в результате общие потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направления уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
киев
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f0f6491af957d89d71fd4575416c1fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: Киев за сутки потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла удары по подразделениям противника в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя, Полтавки и Щербаков на Запорожье, в результате общие потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направления уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 16:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала