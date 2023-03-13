https://ria.ru/20230313/poteri-1857539199.html

Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 13.03.2023

Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла удары по подразделениям противника в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:17

2023-03-13T14:17

2023-03-13T14:26

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_d6d41e2a2d15ff25182962b85b927b5f.jpg

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях нанесла удары по подразделениям противника в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя, Полтавки и Щербаков на Запорожье, в результате общие потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих и 4 единицы техники, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направления уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в Минобороны.

киев

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины