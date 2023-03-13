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При обстреле Донецка с БПЛА пострадали два мирных жителя

При обстреле Донецка с БПЛА пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.03.2023

При обстреле Донецка с БПЛА пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата со стороны украинских войск на Кировский район Донецка, сообщил РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T20:28

2023-03-13T20:28

2023-03-13T21:05

специальная военная операция на украине

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата со стороны украинских войск на Кировский район Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате сброса вражеского боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на улице Абакумова сегодня днём пострадали двое мирных граждан – мужчины 1981 и 1982 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №24", - написал мэр в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 15.00 украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА по Старомихайловке. Позже представительство ДНР в СЦКК отредактировало текст сводки, написав, что боеприпас был сброшен на Кировский район Донецка.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

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старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия