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При обстреле Донецка с БПЛА пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:28 13.03.2023 (обновлено: 21:05 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/postradavshie-1857642620.html
При обстреле Донецка с БПЛА пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка с БПЛА пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.03.2023
При обстреле Донецка с БПЛА пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата со стороны украинских войск на Кировский район Донецка, сообщил РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:28
2023-03-13T21:05
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата со стороны украинских войск на Кировский район Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате сброса вражеского боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на улице Абакумова сегодня днём пострадали двое мирных граждан – мужчины 1981 и 1982 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №24", - написал мэр в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 15.00 украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА по Старомихайловке. Позже представительство ДНР в СЦКК отредактировало текст сводки, написав, что боеприпас был сброшен на Кировский район Донецка.
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старомихайловка
донецк
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старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка с БПЛА пострадали два мирных жителя

Мэр Кулемзин: два мирных жителя пострадали при сбросе на Донецк боеприпаса с БПЛА

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата со стороны украинских войск на Кировский район Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате сброса вражеского боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на улице Абакумова сегодня днём пострадали двое мирных граждан – мужчины 1981 и 1982 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №24", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 15.00 украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА по Старомихайловке. Позже представительство ДНР в СЦКК отредактировало текст сводки, написав, что боеприпас был сброшен на Кировский район Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромихайловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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