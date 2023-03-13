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ЕС не уверен, что сможет отправить ВСУ нужное число боеприпасов, пишут СМИ
ЕС не уверен, что сможет отправить ВСУ нужное число боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023
ЕС не уверен, что сможет отправить ВСУ нужное число боеприпасов, пишут СМИ
Евросоюз зашел в тупик в вопросе предоставления Украине необходимого количества натовских боеприпасов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T22:38
2023-03-13T22:38
2023-03-13T23:33
специальная военная операция на украине
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жозеп боррель
евросоюз
нато
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Евросоюз зашел в тупик в вопросе предоставления Украине необходимого количества натовских боеприпасов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "ЕС <...> застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибра 155 миллиметров, которые ей нужны в этом году", — говорится в публикации.По данным издания, такие боеприпасы производятся в 11 странах НАТО. При этом неизвестно, смогут ли их предприятия нарастить объемы выпуска в ближайшие месяцы, а также какое количество оружия Евросоюз в состоянии передать Украине из своих запасов, уточняется в статье.На минувшей неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил выделить миллиард евро на экстренные поставки ВСУ боеприпасов из резерва на европейских складах. Он также призвал предоставить еще миллиард евро на совместные закупки снарядов в среднесрочной перспективе. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230313/oruzhie-1857426582.html
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украина, киев, жозеп боррель, евросоюз, нато, сергей лавров, дмитрий песков, россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
ЕС не уверен, что сможет отправить ВСУ нужное число боеприпасов, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС зашел в тупик в вопросе предоставления Украине нужных ей натовских снарядов