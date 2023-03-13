Рейтинг@Mail.ru
ЕС не уверен, что сможет отправить ВСУ нужное число боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 13.03.2023 (обновлено: 23:33 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/postavki-1857662815.html
ЕС не уверен, что сможет отправить ВСУ нужное число боеприпасов, пишут СМИ
ЕС не уверен, что сможет отправить ВСУ нужное число боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023
ЕС не уверен, что сможет отправить ВСУ нужное число боеприпасов, пишут СМИ
Евросоюз зашел в тупик в вопросе предоставления Украине необходимого количества натовских боеприпасов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T22:38
2023-03-13T23:33
специальная военная операция на украине
украина
киев
жозеп боррель
евросоюз
нато
сергей лавров
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829650_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b38fca73832bcb61686c8c7209f600f6.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Евросоюз зашел в тупик в вопросе предоставления Украине необходимого количества натовских боеприпасов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "ЕС &lt;...&gt; застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибра 155 миллиметров, которые ей нужны в этом году", — говорится в публикации.По данным издания, такие боеприпасы производятся в 11 странах НАТО. При этом неизвестно, смогут ли их предприятия нарастить объемы выпуска в ближайшие месяцы, а также какое количество оружия Евросоюз в состоянии передать Украине из своих запасов, уточняется в статье.На минувшей неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил выделить миллиард евро на экстренные поставки ВСУ боеприпасов из резерва на европейских складах. Он также призвал предоставить еще миллиард евро на совместные закупки снарядов в среднесрочной перспективе. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230313/oruzhie-1857426582.html
https://ria.ru/20230313/audit-1857128211.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850829650_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_02c2d22f0ca5cf6e8984f59558a0cafe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, жозеп боррель, евросоюз, нато, сергей лавров, дмитрий песков, россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
ЕС не уверен, что сможет отправить ВСУ нужное число боеприпасов, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС зашел в тупик в вопросе предоставления Украине нужных ей натовских снарядов

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Евросоюз зашел в тупик в вопросе предоставления Украине необходимого количества натовских боеприпасов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"ЕС <...> застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибра 155 миллиметров, которые ей нужны в этом году", — говорится в публикации.
Украинский военный в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия
Вчера, 03:55
По данным издания, такие боеприпасы производятся в 11 странах НАТО. При этом неизвестно, смогут ли их предприятия нарастить объемы выпуска в ближайшие месяцы, а также какое количество оружия Евросоюз в состоянии передать Украине из своих запасов, уточняется в статье.
На минувшей неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил выделить миллиард евро на экстренные поставки ВСУ боеприпасов из резерва на европейских складах. Он также призвал предоставить еще миллиард евро на совместные закупки снарядов в среднесрочной перспективе.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
"За что мы платим?" В США решили пересмотреть расходы на помощь Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевЖозеп БоррельЕвросоюзНАТОСергей ЛавровДмитрий ПесковРоссияВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала