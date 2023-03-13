https://ria.ru/20230313/polsha-1857661659.html

Польский министр показал пистолет на пресс-конференции и устроил переполох

Польский министр показал пистолет на пресс-конференции и устроил переполох - РИА Новости, 13.03.2023

Польский министр показал пистолет на пресс-конференции и устроил переполох

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро прибыл на пресс-конференцию на угледобывающую шахту "Белхатув" с пистолетом за поясом, сообщила... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T22:29

2023-03-13T22:29

2023-03-13T23:09

в мире

польша

збигнев зебро

радослав сикорский

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро прибыл на пресс-конференцию на угледобывающую шахту "Белхатув" с пистолетом за поясом, сообщила газета Super Express."Казус случился после конференции. Когда министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах, ветер задрал полу пиджака, и все увидели пистолет за поясом брюк", — говорится в статье.Журналисты попросили Зебро прокомментировать ситуацию. По словам чиновника, у него есть разрешение на ношение оружия."Я стреляю в тире по выходным. Согласно правилам, я не мог оставить пистолет в машине. Я рекомендую стрелять, это очень хорошо расслабляет", — объяснил Зебро.Помимо СМИ, на пистолет обратили внимание и пользователи социальных сетей. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский с иронией спросил у министра юстиции в Twitter, был он вооружен "для самообороны или вершения правосудия".

https://ria.ru/20230312/pricheska-1857293224.html

польша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, збигнев зебро, радослав сикорский