https://ria.ru/20230313/polsha-1857661659.html
Польский министр показал пистолет на пресс-конференции и устроил переполох
Польский министр показал пистолет на пресс-конференции и устроил переполох - РИА Новости, 13.03.2023
Польский министр показал пистолет на пресс-конференции и устроил переполох
Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро прибыл на пресс-конференцию на угледобывающую шахту "Белхатув" с пистолетом за поясом, сообщила... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T22:29
2023-03-13T22:29
2023-03-13T23:09
в мире
польша
збигнев зебро
радослав сикорский
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро прибыл на пресс-конференцию на угледобывающую шахту "Белхатув" с пистолетом за поясом, сообщила газета Super Express."Казус случился после конференции. Когда министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах, ветер задрал полу пиджака, и все увидели пистолет за поясом брюк", — говорится в статье.Журналисты попросили Зебро прокомментировать ситуацию. По словам чиновника, у него есть разрешение на ношение оружия."Я стреляю в тире по выходным. Согласно правилам, я не мог оставить пистолет в машине. Я рекомендую стрелять, это очень хорошо расслабляет", — объяснил Зебро.Помимо СМИ, на пистолет обратили внимание и пользователи социальных сетей. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский с иронией спросил у министра юстиции в Twitter, был он вооружен "для самообороны или вершения правосудия".
https://ria.ru/20230312/pricheska-1857293224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, збигнев зебро, радослав сикорский
В мире, Польша, Збигнев Зебро, Радослав Сикорский
Польский министр показал пистолет на пресс-конференции и устроил переполох
Генпрокурор Польши Зебро пришел на пресс-конференцию с пистолетом за поясом
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро прибыл на пресс-конференцию на угледобывающую шахту "Белхатув" с пистолетом за поясом, сообщила газета Super Express
.
"Казус случился после конференции. Когда министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах, ветер задрал полу пиджака, и все увидели пистолет за поясом брюк", — говорится в статье.
Журналисты попросили Зебро прокомментировать ситуацию. По словам чиновника, у него есть разрешение на ношение оружия.
"Я стреляю в тире по выходным. Согласно правилам, я не мог оставить пистолет в машине. Я рекомендую стрелять, это очень хорошо расслабляет", — объяснил Зебро.
Помимо СМИ, на пистолет обратили внимание и пользователи социальных сетей. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский
с иронией спросил у министра юстиции в Twitter, был он вооружен "для самообороны или вершения правосудия".
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