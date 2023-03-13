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Польский министр показал пистолет на пресс-конференции и устроил переполох - РИА Новости, 13.03.2023
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22:29 13.03.2023 (обновлено: 23:09 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/polsha-1857661659.html
Польский министр показал пистолет на пресс-конференции и устроил переполох
Польский министр показал пистолет на пресс-конференции и устроил переполох - РИА Новости, 13.03.2023
Польский министр показал пистолет на пресс-конференции и устроил переполох
Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро прибыл на пресс-конференцию на угледобывающую шахту "Белхатув" с пистолетом за поясом, сообщила... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T22:29
2023-03-13T23:09
в мире
польша
збигнев зебро
радослав сикорский
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро прибыл на пресс-конференцию на угледобывающую шахту "Белхатув" с пистолетом за поясом, сообщила газета Super Express."Казус случился после конференции. Когда министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах, ветер задрал полу пиджака, и все увидели пистолет за поясом брюк", — говорится в статье.Журналисты попросили Зебро прокомментировать ситуацию. По словам чиновника, у него есть разрешение на ношение оружия."Я стреляю в тире по выходным. Согласно правилам, я не мог оставить пистолет в машине. Я рекомендую стрелять, это очень хорошо расслабляет", — объяснил Зебро.Помимо СМИ, на пистолет обратили внимание и пользователи социальных сетей. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский с иронией спросил у министра юстиции в Twitter, был он вооружен "для самообороны или вершения правосудия".
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в мире, польша, збигнев зебро, радослав сикорский
В мире, Польша, Збигнев Зебро, Радослав Сикорский
Польский министр показал пистолет на пресс-конференции и устроил переполох

Генпрокурор Польши Зебро пришел на пресс-конференцию с пистолетом за поясом

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр юстиции Польши Збигнев Зебро
Министр юстиции Польши Збигнев Зебро - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр юстиции Польши Збигнев Зебро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро прибыл на пресс-конференцию на угледобывающую шахту "Белхатув" с пистолетом за поясом, сообщила газета Super Express.
"Казус случился после конференции. Когда министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах, ветер задрал полу пиджака, и все увидели пистолет за поясом брюк", — говорится в статье.
Министр юстиции Збигнев Зебро ходит с пистолетом
Министр юстиции Збигнев Зебро ходит с пистолетом
Министр юстиции Збигнев Зебро ходит с пистолетом
Журналисты попросили Зебро прокомментировать ситуацию. По словам чиновника, у него есть разрешение на ношение оружия.
"Я стреляю в тире по выходным. Согласно правилам, я не мог оставить пистолет в машине. Я рекомендую стрелять, это очень хорошо расслабляет", — объяснил Зебро.
Помимо СМИ, на пистолет обратили внимание и пользователи социальных сетей. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский с иронией спросил у министра юстиции в Twitter, был он вооружен "для самообороны или вершения правосудия".
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В миреПольшаЗбигнев ЗеброРадослав Сикорский
 
 
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